Polis adresi buldu, 3 bekledikten sonra...

Olay Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Şahinoğlu (31) 2013 yılında Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi'nde kahvehanede çıkan "kahvehaneye bir daha gelmeyin" tartışmasında bir kişiyi öldürmek suçundan yargılanarak 17 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası aldı. 5 yıldır polisten kaçan hükümlü yakalanamadı.

İha'ın haberine göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hükümlünün cezası kesinleşince yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler hükümlünün adresi olan Denizli Mahallesi'ne hiç gelmediğini Bahçeşehir Mahallesi'nde yaşadığını saptadı. Polis bunun üzerine Bahçeşehir Mahallesi'nde hükümlünün yaşadığı adrese gidip burada önlem aldı. Yaklaşık 3 saat bekleyen polis, ikametinden çıkan şahsı yolda yürürken yakaladı. Hükümlünün polisi görünce "Beni nasıl buldunuz?" diyerek şaşkınlığını dile getirdiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Şahinoğlu, cezaevine götürüldü.

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