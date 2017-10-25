Caferağa Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 23-17 geride bitiren Yakın Doğu Üniversitesi, soyunma odasına 34-33 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan ve üçüncü periyodu 49-44 üstün geçen Rus ekibi, müsabakadan 79-70 galip ayrıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi bu sonuçla grupta ilk mağlubiyetini yaşarken, UMMC Ekaterinburg ise ikinci galibiyetini elde etti.

Yakın Doğu Üniversitesi: 70 - UMMC Ekaterinburg: 79