Yakın Doğu Üniversitesi: 72 - Fenerbahçe: 61 | MAÇ SONUCU

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 6. haftasında B Grubu'nda, iki Türk temsilcisinin karşı karşıya geldiği maçta Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe'yi 72-61 yendi. Bu sonuçla 5. galibiyetini elde eden Yakın Doğu Üniversitesi, liderliğe yükseldi. Fenerbahçe ise grupta ikinci yenilgisini aldı.

SALON: Caferağa

HAKEMLER: Jasmina Juras (Sırbistan), Gentian Cici (Arnavutluk), Alexandru Olaru (Romanya)

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Eldebrink 6, Vandersloot 13, McBride 17, Lavender 12, Wauters 12, Olcay Çakır Turgut 10, Bahar Çağlar 2

FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen, Ayşe Cora 15, Dabovic 11, Verameyenka 6, Vaughn 12, Pelin Derya Bilgiç 2, Plum, Tuğçe Canıtez 2, Tilbe Şenyürek, Powers 13

1. PERİYOT: 18-19

DEVRE: 36-34

3. PERİYOT: 55-44

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk çeyreğini Fenerbahçe, 19-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte dış şutlarda isabetler bulan Yakın Doğu Üniversitesi, soyunma odasına 36-34 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte hem savunmada hem de hücumda etkili olan ev sahibi ekip, final periyoduna 55-44 üstün girdi.

Final periyoduna 6-0'la başlayarak, 32. dakikada farkı 17'ye (61-44) çıkartan Yakın Doğu Üniversitesi'ne Fenerbahçe, Powers'ın skorer oyunuyla karşılık vermeye çalıştıysa da rakibini yakalayamadı. Yakın Doğu Üniversitesi sahadan 72-61 galip ayrıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe

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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi