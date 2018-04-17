Basketbol Kadınlar Avrupa Ligi’nde 20-22 Nisan’da Macaristan’ın Sopron kentinde düzenlenecek olan Final-Four’da mücadele verecek olan Yakın Doğu Üniversitesi’nde başkan Işık Eyigüngör kupa için mücadele edeceklerini söyledi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, geçtiğimiz sezon Eurocup, Türkiye Kupası, lig şampiyonluğu ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanarak 4’te 4 yapan, bu sezon da Türkiye Kupası’nı kazanarak 5. kupasını kaldıran Yakın Doğu Üniversitesi’nin medya gününde konuşan başkan Işık Eyigüngör, yönetim kurulu olarak hedefler koyarak yola çıktıklarını söyledi. Eyigüngör, “Bu işe el attığımızda sonuçların bu şekilde olacağını tahmin ediyorduk. Her konuşmamda söylerim, bu bir sinerji işidir. Başta yönetim kurulu, çalışanlar ve oyuncular bu başarı etkenlerindendir. Ben oyuncularım demem, kızlarım derim. Burada bir aile işi var” dedi.





‘BASKETBOL TOPUNUN CANI VARDIR!’



Eyigüngör, “Ben eylül ayından bu yana ‘Avrupa’nın en iyi 3 takımı, Ekaterinburg, Dinamo Kursk ve biziz’ diyordum. Biz şu anda birinci etabı başardık. İkinci etabı başarmak için Sopron’u yenerek finale çıkmalıyız. Final maçı 40 dakikadır ve basketbol topunun canı vardır. İsterse girer. Finale çıkan takım büyük iş yapmıştır. Birisi şampiyon, diğeri ikinci olacak. İki takımın da tebrik edilmesi gerekir. İkincilik hedef değildir, en sonuna kadar arkadaşlarımızla birlikte bu kupayı almak için mücadele edeceğiz. Ama öncelikle Sopron. Bu takımı geçmeden final oynayamazsınız” diye konuştu.