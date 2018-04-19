Geçen sezon ilk kez yer aldığı FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mutlu sona ulaşan ve bu sezon da ilk kez mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e çıkan Yakın Doğu Üniversitesi, Dörtlü Final'deki ilk maçını yarın ev sahibi Sopron Basket ile yapacak.

Organizasyondaki diğer eşleşmede ise UMMC Ekaterinburg ve Dinamo Kursk, finale kalmak için karşı karşıya gelecek.

DÖRTLÜ FİNAL YOLU...

Zafer Kalaycıoğlu yönetimindeki Yakın Doğu Üniversitesi, bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 16 maçın 14'ünü kazandı, 2'sini kaybetti.

Bordo-beyazlı takım, UMMC Ekaterinburg (Rusya), Fenerbahçe, Famila Schio (İtalya), Perfumerias Avenida (İspanya), Nadezhda (Rusya), Wisla CANPACK (Polonya) ve BLMA (Fransa) ile yer aldığı B Grubu'nu 12 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider tamamladı.

Çeyrek finalde Fransa'nın Bourges Basket ekibi karşılaşan Yakın Doğu Üniversitesi, rakibini iki maçta da mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi.

SOPRON BASKET, FENERBAHÇE'Yİ ELEDİ

Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final organizasyonuna ev sahipliği yapacak Sopron Basket, çeyrek finalde Fenerbahçe'yi eledi.

Avrupa kadın basketbolunun köklü takımlarından olan Macar ekibi, A Grubu'nu 10 galibiyet ve 4 mağlubiyetle ikinci sırada bitirdi.

Çeyrek finalde Fenerbahçe ile karşılaşan Sopron Basket, rakibine üç maç sonunda 2-1 üstünlük sağlayarak adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

İspanyol Roberto Iniguez'in çalıştırdığı Macar ekibinde Yvonne Turner, Aleksandra Crvendakic, Jelena Milovanovic dikkati çeken oyuncular.

DINAMO KURSK NAMAĞLUP

Dörtlü Final'de mücadele edecek Rus ekibi Dinamo Kursk, bu sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı bütün maçlardan da galibiyetle ayrıldı.

Bu sezon A Grubu'ndaki 14 maçı da kazananan Rus ekibi, çeyrek finalde İtalyan ekibi Famila Schio'ya iki müsabakada da üstünlük sağladı ve Dörtlü Final'e çıktı.

Avrupa Ligi'nde geçen sezon maç kaybetmeden şampiyon olan Dinamo Kursk'u İspanyol başantrenör Lucas Mondelo çalıştırıyor.

Dinamo Kursk'un kadrosunda Angel McCoughtry'nin yanı sıra Nnemkadi Ogwumike, Sonja Petrovic ve Anna Cruz gibi önemli oyuncular bulunuyor.

UMMC EKATERINBURG 3 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Dörtlü Final'in iddialı takımlarından UMMC Ekaterinburg, Avrupa Ligi'nde daha önce 3 kez şampiyon oldu.

Son yıllarda yaptığı yatırımlarla dikkati çeken Rus ekibi, bu sezon Yakın Doğu Üniversitesi ile yer aldığı B Grubu'nu 11 galibiyet ve 3 yenilgiyle ikinci tamamladı.

Rusya temsilcisi, çeyrek finalde de Çekya'dan USK Prag'ı iki maçta da yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

Başantrenörlüğünü İspanyol Miguel Mendez'in yaptığı UMMC Ekaterinburg'un kadrosunda Alba Torrens, Kristi Toliver, Maya Moore, Lara Sanders, Emma Meesseman ve Brittney Griner gibi yıldız oyuncular yer alıyor.

Avrupa Ligi'ndeki ilk şampiyonluğunu 2002-2003 sezonunda kazanan Rus ekibi, 2012-2013 sezonunda finalde Fenerbahçe'yi yenerek kupayı müzesine götürdü. UMMC Ekaterinburg, 2015-2016'da da İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'i şampiyon bitirdi.