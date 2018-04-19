Geçen sezon ilk kez yer aldığı FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mutlu sona ulaşan ve bu sezon da ilk kez mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e çıkan Yakın Doğu Üniversitesi, Dörtlü Final'deki ilk maçını yarın ev sahibi Sopron Basket ile yapacak.
Organizasyondaki diğer eşleşmede ise UMMC Ekaterinburg ve Dinamo Kursk, finale kalmak için karşı karşıya gelecek.
DÖRTLÜ FİNAL YOLU...
Zafer Kalaycıoğlu yönetimindeki Yakın Doğu Üniversitesi, bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 16 maçın 14'ünü kazandı, 2'sini kaybetti.
Bordo-beyazlı takım, UMMC Ekaterinburg (Rusya), Fenerbahçe, Famila Schio (İtalya), Perfumerias Avenida (İspanya), Nadezhda (Rusya), Wisla CANPACK (Polonya) ve BLMA (Fransa) ile yer aldığı B Grubu'nu 12 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider tamamladı.
Çeyrek finalde Fransa'nın Bourges Basket ekibi karşılaşan Yakın Doğu Üniversitesi, rakibini iki maçta da mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi.
SOPRON BASKET, FENERBAHÇE'Yİ ELEDİ
Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final organizasyonuna ev sahipliği yapacak Sopron Basket, çeyrek finalde Fenerbahçe'yi eledi.
Avrupa kadın basketbolunun köklü takımlarından olan Macar ekibi, A Grubu'nu 10 galibiyet ve 4 mağlubiyetle ikinci sırada bitirdi.
Çeyrek finalde Fenerbahçe ile karşılaşan Sopron Basket, rakibine üç maç sonunda 2-1 üstünlük sağlayarak adını Dörtlü Final'e yazdırdı.
İspanyol Roberto Iniguez'in çalıştırdığı Macar ekibinde Yvonne Turner, Aleksandra Crvendakic, Jelena Milovanovic dikkati çeken oyuncular.
DINAMO KURSK NAMAĞLUP
Dörtlü Final'de mücadele edecek Rus ekibi Dinamo Kursk, bu sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı bütün maçlardan da galibiyetle ayrıldı.
Bu sezon A Grubu'ndaki 14 maçı da kazananan Rus ekibi, çeyrek finalde İtalyan ekibi Famila Schio'ya iki müsabakada da üstünlük sağladı ve Dörtlü Final'e çıktı.
Avrupa Ligi'nde geçen sezon maç kaybetmeden şampiyon olan Dinamo Kursk'u İspanyol başantrenör Lucas Mondelo çalıştırıyor.
Dinamo Kursk'un kadrosunda Angel McCoughtry'nin yanı sıra Nnemkadi Ogwumike, Sonja Petrovic ve Anna Cruz gibi önemli oyuncular bulunuyor.
UMMC EKATERINBURG 3 KEZ ŞAMPİYON OLDU
Dörtlü Final'in iddialı takımlarından UMMC Ekaterinburg, Avrupa Ligi'nde daha önce 3 kez şampiyon oldu.
Son yıllarda yaptığı yatırımlarla dikkati çeken Rus ekibi, bu sezon Yakın Doğu Üniversitesi ile yer aldığı B Grubu'nu 11 galibiyet ve 3 yenilgiyle ikinci tamamladı.
Rusya temsilcisi, çeyrek finalde de Çekya'dan USK Prag'ı iki maçta da yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.
Başantrenörlüğünü İspanyol Miguel Mendez'in yaptığı UMMC Ekaterinburg'un kadrosunda Alba Torrens, Kristi Toliver, Maya Moore, Lara Sanders, Emma Meesseman ve Brittney Griner gibi yıldız oyuncular yer alıyor.
Avrupa Ligi'ndeki ilk şampiyonluğunu 2002-2003 sezonunda kazanan Rus ekibi, 2012-2013 sezonunda finalde Fenerbahçe'yi yenerek kupayı müzesine götürdü. UMMC Ekaterinburg, 2015-2016'da da İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'i şampiyon bitirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.