Daha önce mücadele ettiği 6 organizasyonun 5'inde şampiyonluk yaşayan bordo-beyazlı takım, ilk kez boy gösterdiği Avrupa kadın basketbolunun bir numaralı kupası olan FIBA Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselme başarısı gösterdi.
Tecrübeli başantrenör Zafer Kalaycıoğlu yönetiminde geçen sezon ilk kez yer aldığı Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Yakın Doğu Üniversitesi, Avrupa sahnesine çıktığı FIBA Avrupa Kupası'nda da mutlu sona ulaştı.
Bordo-beyazlı takım, geçen sezon Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da müzesine götürdü.
Geçen sezon yer aldığı organizasyonlar içinde sadece FIBA Süper Kupa'yı kazanamayan Yakın Doğu Üniversitesi, 2017-2018 sezonuna da iyi başladı.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde liderlik koltuğunda yer alan bordo-beyazlı ekip, sezonun ilk başarısını Türkiye Kupası'nı kazanarak elde etti.
Yakın Doğu Üniversitesi, FIBA Avrupa Ligi'nde de Dörtlü Final'e adını yazdırdı.
AVRUPA'DA 16 MAÇIN 14'ÜNÜ KAZANDI
Yakın Doğu Üniversitesi, ilk kez yer aldığı Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 16 maçın 14'ünden galip ayrıldı. Bordo-beyazlı takım, UMMC Ekaterinburg ve Fenerbahçe gibi güçlü ekiplerin yer aldığı B Grubu'nu 12 galibiyet, 2 mağlubiyetle lider tamamladı. Play-off çeyrek final turunda Fransa'nın Bourges Basket ekibi ile karşılaşan bordo-beyazlılar, rakibini iki maçta da mağlup ederek adını Dörtlü Final'e yazdırdı. Yakın Doğu Üniversitesi, Dörtlü Final organizasyonunun ilk maçında Sopron Basket-Fenerbahçe eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
EYİGÜNGÖR: ŞAMPİYONLUK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ
Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör, FIBA Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Eyigüngör, sezon başında Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Avrupa Ligi'ndeki ilk hedefimizi gerçekleştirdik. Dörtlü Final'de ilk maçımızı Sopron Basket-Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle oynayacağız. Avrupa'nın en iyi üç takımından biriyiz. Diğer iki takım olan UMMC Ekaterinburg ve Dinamo Kursk da Dörtlü Final'e çıktı. Teknik heyet ve oyuncularımı gönülden kutluyorum. Geçen sezon ilk kez katıldığımız Avrupa Kupası'nı kazanarak bir ilki gerçekleştirdik. Bu sezon da ilk kez yer aldığımız Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e çıktık. Hepimizin gönlünden şampiyonluk geçiyor ama finalde kazanmak da kaybetmek de var. Yönetim, teknik heyet ve oyuncular olarak çok istiyoruz. Şampiyonluğu kazanmak için elimizden geleni yapacağız."
Son iki yılda önemli başarılar elde ettiklerini aktaran Eyigüngör, "Hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Bu bir sinerji işidir. İstediğimiz birlik ve beraberliği yakaladık. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ismini en üste çıkarmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
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