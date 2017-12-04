Yakın Doğu Üniversitesi, Gruda'yı transfer etti

Yakın Doğu Üniversitesi Kulübünden yapılan açıklamada, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ile FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde iyi bir performans ortaya koyan takıma önemli bir transfer daha yapıldığı belirtilerek, "Kariyerinde önemli başarılar ve sayısız şampiyonluklar yaşayan, ayrıca WNBA’de Los Angeles Sparks forması giyen Sandrine Gruda ile anlaşmaya vardık." denildi.

Türkiye'de geçen sezon Fenerbahçe forması giyen 30 yaşındaki pivot, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 13,5 sayı, 8 ribaunt, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 10,2 sayı, 5,6 ribaunt, Türkiye Kupası'nda ise 12 sayı, 11 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.

"Tecrübesiyle ciddi katkı sağlayacak"

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Genel Koordinatörü Murat Tümer, yeni transferleri Sandrine Gruna'nın takıma önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

Tümer, 30 yaşındaki oyuncunun güçlü bir yapıya sahip olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Onun tecrübesi, bizim bu yıl Dörtlü Final hedefi koyduğumuz FIBA Avrupa Ligi'nde ciddi katkı sağlayacak. Kadın basketbolunda dünyaca bilinen tecrübeli bir yıldız. Amerika, Avrupa ve Türkiye liglerinde forma giyen, her forma altında önemli başarılar kazanmış çok deneyimli bir oyuncu. Fiziksel ve mental olarak güçlü yapıya sahip."