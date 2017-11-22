Yakın Doğu Üniversitesi Wisla CANPACK maçı sonucu

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında sahasında Polonya'nın Wisla CANPACK takımını 87-59 yendi.

Caferağa Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-16 üstün geçen Yakın Doğu Üniversitesi, soyunma odasına 44-33 önde gitti. Üçüncü periyodu da 59-38 üstün kapatan Yakın Doğu Üniversitesi, salondan 87-59 galip ayrıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi, bu sonuçla gruptaki 4. galibiyetini elde etti. Polonya ekibi ise beşinci maçında da mağlup oldu.

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