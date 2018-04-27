Merkez Bankası önceki gün piyasaların beklentilerini aşarak 0.75 puan faiz artırımına giderken, Para Politikası Kurulu toplantı özet metninde dikkat çeken unsur ise ithalat fiyatlarındaki yükselişe yapılan vurguydu. Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyelerin fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam ettiğine değinilen metinde, ithalat fiyatlarındaki yükselişin söz konusu riskleri artırdığının alt çizildi.

YAKIT % 19.3 ARTTI

Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre piyasaya, kurlar dışında petrol ve emtia fiyatlarının da enflasyonda yukarı yönlü baskı yapacağı mesajı iletilirken, bu durum, faiz artışının neden beklentilerin üzerinde olduğunun da etkenlerinden biriydi. Merkez Bankası’nın ürküten ithalat fiyatlarındaki son dönemde yaşanan artış ise dikkat çekiyor. Şöyle ki, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mart 2012’den Ocak 2017’ye kadar eksi seyreden ithalat fiyat endeksi, o tarihten bu yana oldukça yüksek seyrediyor. Ocak 2018’de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10.8 artış gösteren endeks, Şubat 2018 itibarıyla yüzde 7.2. Endeksin bu seviyeleri 2012 yılından bu yana en yüksek seviyelere işaret ediyor. Endeksteki en yüksek artış ise petrolün de içinde olduğu yakıtlar kaleminde. Şubat 2018 itibarıyla yakıtta ithalat fiyat endeksi yüzde 19.3 artış gösterdi. Bu oran Ocak 2018’de yüzde 23.8 gibi yine oldukça yüksek bir seviyedeydi. İthalat fiyat endeksi yakıt hariç hammaddelerde yüzde 8.3, gıda, içecek, tütün hariç imalat sanayiinde ise 4.1 arttı.

PETROLDEKİ ARTIŞ MERKEZ’İ ZORLAMAYA DEVAM EDECEK

Petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan artış Merkez Bankası’nın enflasyonist baskı anlamında önümüzdeki dönemde de zorlayacak gibi görünüyor. Şöyle ki, 6 Nisan’da 67.11 olan Brent petrolün varil fiyatı dün itibarıyla 74.86 dolara yükseldi. Bu da fiyatlarda 3 haftalık dönemde yüzde 11.5’lik bir artış anlamına geliyor. Uzmanların yaptığı açıklamalar ise fiyatların önümüzdeki dönemde daha da artacağı yönünde. Bunun yanı sıra kurda yaşanan artışla birlikte benzin ve motorine gelen zamlar, enflasyon konusunda Merkez’in başını ağrıtacağa benziyor.

İŞTE BU TABLO ETKİLEDİ

‘GEREKİRSE TAHVİL ALIM SÜRESİNİ UZATIRIZ’

Avrupa Merkez Bankası (ECB), aşırı gevşek para politikası yaklaşımını değiştirmeyerek faizleri net varlık alımlarının bitimine kadar şimdiki seviyelerde tutma sözü verdi ve gerektiğinde tahvil alımlarının süresinin uzatılabileceği taahhüdünü tekrarladı. ECB dün yaptığı toplantıda, faizleri yüzde sıfırlık mevcut seviyesinde tuttu. Banka parasal genişleme amaçlı tahvil alımlarının da en az eylül ayı sonuna kadar veya enflasyon seyrinde sürdürülebilir bir ayarlama görene kadar, ayda 30 milyar Euro olarak devam edeceğini teyit etti. ECB yaptığı açıklamada, “Yönetim kurulu, faizlerin uzunca bir süre ve net varlık alımları bittikten sonra da mevcut seviyelerde seyretmesini bekliyor” diyerek faiz oranları konusunda uzun süredir izlediği yönlendirmeyi tekrarladı.

BOL PARA İŞE YARADI

Draghi, Avrupa Birliği genelinde “enflasyon rotasının yatay” olduğunu, “yukarı yönlü bir gidişat olmadığını” vurguladı ve “Önümüzdeki aylarda fiyat baskıları yaratacak bazı gelişmeler var” dedi. Para politikalarının olumlu etki yarattığına işaret eden Draghi, “Bizim politikamız bize iyi hizmet etti ve işe yaradı. Öncelikle sabır ve dirayet, kararlılık çok önemli. İcra Kurulu kararlı tavrını korumaktadır fiyat istikrarı konusunda. Enflasyon oranının da orta vadede yüzde 2.0’a yakın ama yüzde 2.0’ın biraz altında hedefini teyit ediyoruz” dedi.

DRAGHİ: TÜKETİM GÜÇLENİYOR

- Net varlık alım programımızı mevcut aylık 30 milyar Euro seviyesinde eylül sonuna kadar teyit ediyoruz.

- Ancak, gerektiği takdirde, İcra Kurulu’nun enflasyon gidişatında enflasyon hedefimiz de tutarlı bir seviye görene kadar devam edecek.

- Özel tüketim güçleniyor; bu da, piyasa reformlarıyla paralel gidiyor. İş yatırımları güçlenmeye devam ediyor.

‘İRAN ANLAŞMASI BOZULURSA PETROL 80 DOLARI GÖRÜR’

Ortadoğu stratejisti Ehsan Khoman, İran ile nükleer anlaşmanın bozulması ve ABD’nin İran’a yaptırımlarını tekrar uygulamaya başlaması halinde, petrol fiyatlarının 80 dolara kadar yükselebileceğini söyledi. Khoman, “Yaptırımlar başlarsa günde en az 250 bin ila 350 bin varil petrol arzının riskte olduğunu düşünüyoruz” dedi.

İTHALAT FİYATLARI 2011’DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

Mayıs 2010 14.6 Kasım 2010 6.6 Temmuz 2011 20.5 Ağustos 2012 -7.6 Ağustos 2015 -17.4 Şubat 2017 7.3 Haziran 2017 4.4 Ocak 2018 10.8 Şubat 2018 7.2

İHTALAT FİYAT ENDEKSİ DEĞİŞİM (%)

Şubat 2017/Şubat 2018

Genel 7.2 Yakıtlar 19.3 Hammaddeler

(yakıt hariç) 8.3 İmalat

(Gıda, İçecek

ve tütün hariç) 4.1 Gıda, içecek, tütün 0.9

DÜNYA BORSALARI BİLANÇOLARLA YÜKSELDİ

ABD borsaları yükselen Hazine tahvil faizlerinin yarattığı endişelere rağmen güçlü ilk çeyrek şirket bilançolarının etkisiyle dün artıda kapanırken, Asya borsalarına da destek oldu. ABD’nin 10 yıl vadeli Hazine tahvilinin getirisi dört yıldır ilk defa bu hafta yüzde 3 sınırını geçtikten sonra yükselişini sürdürdü.