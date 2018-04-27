Merkez Bankası önceki gün piyasaların beklentilerini aşarak 0.75 puan faiz artırımına giderken, Para Politikası Kurulu toplantı özet metninde dikkat çeken unsur ise ithalat fiyatlarındaki yükselişe yapılan vurguydu. Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyelerin fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam ettiğine değinilen metinde, ithalat fiyatlarındaki yükselişin söz konusu riskleri artırdığının alt çizildi.
YAKIT % 19.3 ARTTI
Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre piyasaya, kurlar dışında petrol ve emtia fiyatlarının da enflasyonda yukarı yönlü baskı yapacağı mesajı iletilirken, bu durum, faiz artışının neden beklentilerin üzerinde olduğunun da etkenlerinden biriydi. Merkez Bankası’nın ürküten ithalat fiyatlarındaki son dönemde yaşanan artış ise dikkat çekiyor. Şöyle ki, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mart 2012’den Ocak 2017’ye kadar eksi seyreden ithalat fiyat endeksi, o tarihten bu yana oldukça yüksek seyrediyor. Ocak 2018’de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10.8 artış gösteren endeks, Şubat 2018 itibarıyla yüzde 7.2. Endeksin bu seviyeleri 2012 yılından bu yana en yüksek seviyelere işaret ediyor. Endeksteki en yüksek artış ise petrolün de içinde olduğu yakıtlar kaleminde. Şubat 2018 itibarıyla yakıtta ithalat fiyat endeksi yüzde 19.3 artış gösterdi. Bu oran Ocak 2018’de yüzde 23.8 gibi yine oldukça yüksek bir seviyedeydi. İthalat fiyat endeksi yakıt hariç hammaddelerde yüzde 8.3, gıda, içecek, tütün hariç imalat sanayiinde ise 4.1 arttı.
PETROLDEKİ ARTIŞ MERKEZ’İ ZORLAMAYA DEVAM EDECEK
Petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan artış Merkez Bankası’nın enflasyonist baskı anlamında önümüzdeki dönemde de zorlayacak gibi görünüyor. Şöyle ki, 6 Nisan’da 67.11 olan Brent petrolün varil fiyatı dün itibarıyla 74.86 dolara yükseldi. Bu da fiyatlarda 3 haftalık dönemde yüzde 11.5’lik bir artış anlamına geliyor. Uzmanların yaptığı açıklamalar ise fiyatların önümüzdeki dönemde daha da artacağı yönünde. Bunun yanı sıra kurda yaşanan artışla birlikte benzin ve motorine gelen zamlar, enflasyon konusunda Merkez’in başını ağrıtacağa benziyor.
İŞTE BU TABLO ETKİLEDİ
‘GEREKİRSE TAHVİL ALIM SÜRESİNİ UZATIRIZ’
Avrupa Merkez Bankası (ECB), aşırı gevşek para politikası yaklaşımını değiştirmeyerek faizleri net varlık alımlarının bitimine kadar şimdiki seviyelerde tutma sözü verdi ve gerektiğinde tahvil alımlarının süresinin uzatılabileceği taahhüdünü tekrarladı. ECB dün yaptığı toplantıda, faizleri yüzde sıfırlık mevcut seviyesinde tuttu. Banka parasal genişleme amaçlı tahvil alımlarının da en az eylül ayı sonuna kadar veya enflasyon seyrinde sürdürülebilir bir ayarlama görene kadar, ayda 30 milyar Euro olarak devam edeceğini teyit etti. ECB yaptığı açıklamada, “Yönetim kurulu, faizlerin uzunca bir süre ve net varlık alımları bittikten sonra da mevcut seviyelerde seyretmesini bekliyor” diyerek faiz oranları konusunda uzun süredir izlediği yönlendirmeyi tekrarladı.
BOL PARA İŞE YARADI
Draghi, Avrupa Birliği genelinde “enflasyon rotasının yatay” olduğunu, “yukarı yönlü bir gidişat olmadığını” vurguladı ve “Önümüzdeki aylarda fiyat baskıları yaratacak bazı gelişmeler var” dedi. Para politikalarının olumlu etki yarattığına işaret eden Draghi, “Bizim politikamız bize iyi hizmet etti ve işe yaradı. Öncelikle sabır ve dirayet, kararlılık çok önemli. İcra Kurulu kararlı tavrını korumaktadır fiyat istikrarı konusunda. Enflasyon oranının da orta vadede yüzde 2.0’a yakın ama yüzde 2.0’ın biraz altında hedefini teyit ediyoruz” dedi.
DRAGHİ: TÜKETİM GÜÇLENİYOR
- Net varlık alım programımızı mevcut aylık 30 milyar Euro seviyesinde eylül sonuna kadar teyit ediyoruz.
- Ancak, gerektiği takdirde, İcra Kurulu’nun enflasyon gidişatında enflasyon hedefimiz de tutarlı bir seviye görene kadar devam edecek.
- Özel tüketim güçleniyor; bu da, piyasa reformlarıyla paralel gidiyor. İş yatırımları güçlenmeye devam ediyor.
‘İRAN ANLAŞMASI BOZULURSA PETROL 80 DOLARI GÖRÜR’
Ortadoğu stratejisti Ehsan Khoman, İran ile nükleer anlaşmanın bozulması ve ABD’nin İran’a yaptırımlarını tekrar uygulamaya başlaması halinde, petrol fiyatlarının 80 dolara kadar yükselebileceğini söyledi. Khoman, “Yaptırımlar başlarsa günde en az 250 bin ila 350 bin varil petrol arzının riskte olduğunu düşünüyoruz” dedi.
İTHALAT FİYATLARI 2011’DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE
|Mayıs 2010
|14.6
|Kasım 2010
|6.6
|Temmuz 2011
|20.5
|Ağustos 2012
|-7.6
|Ağustos 2015
|-17.4
|Şubat 2017
|7.3
|Haziran 2017
|4.4
|Ocak 2018
|10.8
|Şubat 2018
|7.2
İHTALAT FİYAT ENDEKSİ DEĞİŞİM (%)
Şubat 2017/Şubat 2018
|Genel
|7.2
|Yakıtlar
|19.3
|Hammaddeler
(yakıt hariç)
|8.3
|İmalat
(Gıda, İçecek
ve tütün hariç)
|4.1
|Gıda, içecek, tütün
|0.9
DÜNYA BORSALARI BİLANÇOLARLA YÜKSELDİ
ABD borsaları yükselen Hazine tahvil faizlerinin yarattığı endişelere rağmen güçlü ilk çeyrek şirket bilançolarının etkisiyle dün artıda kapanırken, Asya borsalarına da destek oldu. ABD’nin 10 yıl vadeli Hazine tahvilinin getirisi dört yıldır ilk defa bu hafta yüzde 3 sınırını geçtikten sonra yükselişini sürdürdü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.