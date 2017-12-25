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Yalaza 15. bölüm fragmanı ve özeti! İbrahim oğlu Arda'yı geri almak için herşeyi yapıyor!

Yalaza 15. bölüm fragmanı ve özeti!

Yalaza dizisi 15. bölümü ile bu akşam TRT 1 ekranlarında olacak. Peki, Yalaza 15. bölümde neler yaşanacak? İşte Yalaza 15. bölüm fragmanı ve özeti...

25.12.2017 - 15:55 | Güncelleme:

Oyuncu kadrosunda Sinan Taymin Albayrak, Didem Balçın, İpek Tuzcuoğlu, Hasan Kaçan, Kadir Çöpdemir, Erol Aksoy, Merve Erdoğan, Erdal Cindoruk ve Zeynep Gülmez gibi isimlerin bulunduğu Yalaza dizisi 15. yeni bölümü ile bu akşam TRT 1 ekranlarında olacak. Peki, Yalaza 15. bölümde neler olacak? İşte Yalaza 15. bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

YALAZA 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Arda’nın velayetini alabilmek için Nalan’a evlilik teklif eden İbrahim, Alev’le yüz yüzedir. Alev, aileyi bu durumdan kurtarmak için İbrahim’e evlilik teklif eder ama cevap alamaz. Aralarında bir kırgınlık oluşur. İbrahim kızlarına Nalan’la evlendiğini söyler. Akartürk ailesinde şok yaşanır fakat Arda’nın velayeti için yapılan bu evliliğe kimse sesini çıkaramaz. Sosyal Hizmet Görevlileri evi denetlemek için geldiği sırada mutlu bir aile gibi görüneceklerdir.

Fakat Nalan uyumak için kendi evine geçtiği zaman görevliler gelir ve işler karışır. Ejder ise İbrahim’i zor durumda bırakma planlarını gerçekleştirmek için Yaşar’ı kullanmaya başlamıştır. Lakin Ejder’in hedefi sadece İbrahim değildir. Alev de Ejder’in kötülüklerinden nasibini almaya başlayacaktır...

YALAZA 14. BÖLÜM ÖZETİ

İbrahim, oğlu Arda’yı Ejder’den geri alabilmek için elinden geleni yapmaktadır. Dede Ejder ise Arda’nın velayetini almak için İbrahim’i zor duruma sokacaktır. Bunun için onu zayıf düşürecek ve zarar verecek her türlü kötülüğü yapmaya hazırdır. Bu düşünceyle İbrahim’in marangoz dükkanını hokkabaz Yaşar’ı kullanarak elinden alır ve dükkan karşılığında Arda’nın velayetini ister.

Bu arada Aysu, kardeşleri, Oral ve gençler birbirlerinden habersiz Arda’nın kötü muameleye maruz kaldığını görüntülemek için konağa sızarlar. Gelgelelim bu işleri daha da karıştıracaktır. Konaktaki kovalamaca her ne kadar komik olsa da bu durum İbrahim için hiç de iyi olmayacaktır. Nalan ve Alev ise İbrahim’e yardım edebilmek için çırpınıp durmaktadır.

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