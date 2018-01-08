Arda’nın velayetini alabilmek için Nalan’a evlilik teklif eden İbrahim, Alev’le yüz yüzedir. Alev, aileyi bu durumdan kurtarmak için İbrahim’e evlilik teklif eder ama cevap alamaz. Aralarında bir kırgınlık oluşur. İbrahim kızlarına Nalan’la evlendiğini söyler. Akartürk ailesinde şok yaşanır fakat Arda’nın velayeti için yapılan bu evliliğe kimse sesini çıkaramaz. Sosyal Hizmet Görevlileri evi denetlemek için geldiği sırada mutlu bir aile gibi görüneceklerdir.

Fakat Nalan uyumak için kendi evine geçtiği zaman görevliler gelir ve işler karışır. Ejder ise İbrahim’i zor durumda bırakma planlarını gerçekleştirmek için Yaşar’ı kullanmaya başlamıştır. Lakin Ejder’in hedefi sadece İbrahim değildir. Alev de Ejder’in kötülüklerinden nasibini almaya başlayacaktır.