Oyuncu kadrosunda Sinan Taymin Albayrak, Didem Balçın, İpek Tuzcuoğlu, Hasan Kaçan, Kadir Çöpdemir, Erol Aksoy, Merve Erdoğan, Erdal Cindoruk ve Zeynep Gülmez gibi isimlerin bulunduğu Yalaza dizisi 17. yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Peki, Yalaza 17. yeni bölümde neler olacak? İşte, Yalaza 17. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

YALAZA 17. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Evlilik yüzüklerini almak için kuyumcuya giden Nalan o sırada kuyumcuda tesadüfen bulunan Alev ile karşılaşır. Alev de yüzükleri görmüş ve İbrahim’in kendisine evlilik teklif edeceğini zannedip, sevinmiştir. Halbuki İbrahim ve Nalan çoktan evlenmiştir bile.



Bu arada Ejder, Taraklı halkıyla arasını düzeltip, eline İbrahim’e dair koz geçirmek istemektedir. Bunu yapması Arda’nın velayetini alması için önemlidir. Bu arada Oral, İsmail ve Fatih, Santral ’den aldıkları taktikle kızlara soğuk davranmaya başlarlar. Lakin aynı taktiği Santral kızlara da vermiştir.



Settar’ın tembihi ile İbrahim, dükkânı tekrar açmaya karar verir. Herkes onun bu mutlu anında yanında olmak ister. Dükkânı süsleyip güzel bir açılış hazırlarlar. Gelgelelim Ejder’in herkesi şok edici ve kötü bir sürprizi vardır...

YALAZA 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YALAZA 16. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ejder, İbrahim’in kızlarını kendi tarafına çekmek için elinden gelen her şeyi dener. Burcu’nun doğum gününü kutlama bahanesiyle kızları konağa çağırır ve kızları iyiden iyiye doldurur. İbrahim’in dükkânı gururundan ötürü geri almadığını söyleyerek, aileyi birbirine düşürmeye başlar.



Öte yandan Ejder, Alev’in pansiyonuna fareler salar ve işlerinin bozulmasına sebep olur. Çocuklar pansiyonu farelerden temizlemek için kolları sıvar ve bütün pansiyonu ilaçlamaya karar verirler. Lakin beceriksizlikleri kendilerini sağlık ocağında bulmalarına sebep olur.

Nalan ise İbrahim’le evlenir, nikah yüzüklerini almak için Adapazarı’na, kuyumcuya iner. O sırada İbrahim’in kendisine evlenme teklif edeceğini düşünen Alev de kuyumcudadır...

Yalaza

Yalaza 17. yeni bölüm

yalaza yeni bölüm fragmanı

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