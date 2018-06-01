Yalçın Ayaydın Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

İpekyol Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın'ın Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;
Ayaydın Grubu ve İpekyol olarak 2018 nasıl başladı? İlk 6 ay nasıl geçiyor?
Yalçın Ayaydın: Biz 2017'yi çok iyi bir şekilde kapattık; yaklaşık yüzde 25 bir büyüme gerçekleştirdik, bir önceki seneye göre de karlılıkta %20 gelir elde ettik. Tabiki bu da Ebitta'ya ciddi bir artı demektir. Fakat 2018'e iyi başlamadık, Türkiye'de Ocak ayından bu yana hep yeni bir konjonktür ve yeni bir aksiyon var ve tabiki bu da ciddi bir şekilde pazarı etkiliyor. 2018'de de büyüme hedefimiz yüzde 20; eskiden yıllık gidiyorduk şimdi haftalık gidiyoruz. 5 ayda sadece 3 hafta hedef bütçemizi yakaladık.
Artan kur'lar maliyetlere nasıl yansıyor?
Yalçın Ayaydın: Ciddi bir vergi yükü geldi Gümrük yasasından dolayı; yani Uzakdoğu'dan gelen ürünün maliyeti yaklaşık yüzde 50..Alışveriş yapan turist gelmiyor, ve cirolarımızın yaklaşık yüzde 20'si tax free idi..ama artık bunlar hayal oldu şimdi yüzde 5 tax free yapabiliyorsak öpüp başımıza koyuyoruz. Bu kadar değişken kurlar varken maliyetleri neye göre hesaplayacaksınız.
Biz 10 tane bankaya sorduk; bize kurda 2018'in hedef rakamı 4.20 dediler, biz de kendimizi ona göre planladık. Eski kurdan şu anda ürünleri satıyoruz, bir sürü şirketin bankalara döviz borcu var, gel hesabını kapat diyor yoksa gayrimenkulunu ver diyor..Sektördeki şirketlerin kimyası bozuldu; bugün 6 ay sonrasını göremiyoruz sanki bir tünelin karanlığın içindeyiz..
İhracata gelirsek; burda Eximbank ihracata verilen kredileri döviz cinsinden fixledi; Sektöre nasıl yansıdı bu önlem?
Yalçın Ayaydın: Bu ciddi anlamda ihracatı tetikledi; bizi de tetikledi yurtdışı mağazalarımızla biz çok çalışıyoruz..
Grup olarak kaç mağaza açmayı düşünüyorsunuz?
Yalçın Ayaydın: 20 mağaza daha açmayı düşünüyoruz bu seneyi yaklaşık 300 mağaza ile yılı bitirmiş olacağız. Yurtdışında da 15 mağaza, bu hedefimizi de gerçekleştiriyoruz. Ortadoğu ağırlıklıyız zaten..Bundan sonra Batı'ya ve Kafkasya'ya bakacağız.
"Turquality" önemli bir destek sektöre..burda işler nasıl gidiyor?
Yalçın Ayaydın: Turquality gerçekten bütün markalarımıza ciddi ivme kazandırdı; korkusuzca ülkelere girerek mağazalar açılmaya başlandı, bu proje kiranın %50'sini ödüyordu. Yurtdışından getirilen tasarımcıların %50'sini ödüyordu, yurtdışında yaptığınız reklemların yüzde 50'sini ödüyordu. Fakat şu an böyle devam etmiyor, pazar odaklı bir projeksiyon çizdiler; Ekonomi Bakanlığımızın bunu tekrar gözden geçirmesi lazım ve şu anki ekonomik konjonktürde bütün pazarlara odaklanmamız lazım..ve Turquality'nin genişletilmesi lazım.
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