Cadde’nin haberine göre, 'Kırık Dökük' adlı şarkısını önceki akşam Behzat Uygur yönetmenliğinde kliplendiren Yalçın, rapçi Burak King'le muhabirlerin sorularını yanıtladı.



Yalçın, "Bu şarkıyı eski sevgilim için yazmıştım. Bu yıl seslendirmek nasip oldu" dedi.

Burak King

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