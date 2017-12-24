Yalçın Topçu: 128 ülke dünyanın, insanlığın vicdanı oldu

Türk Filmleri Haftası etkinliklerinin Kazakistan ayağı Yerli Düşünce Derneği, Türkiye Cumhuriyeti Kültür veTurizm Bakanlığı ile çeşitli kurum ve kuruluşların destekleriyle Kazakistan'ın Almatı şehrinde büyük bir katılımla gerçekleşti.



Açılışta Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu Rıza Kaan YILMAZ ve eşi, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kasanov, Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Türk yönetmen, senarist ve oyuncularla birlikte Kazakistanlı sinemaseverler bir araya geldi.



"128 ÜLKE DÜNYANIN, İNSANLIĞIN VİCDANI OLDU"



Gazetecilerin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ABD'nin Kudüs kararını geri almasını öngören tasarının oylaması hakkındaki soruları yanıtlayan Topçu “128 ülke dünyanın, insanlığın vicdanı oldu. İnsanlık herbirine ayrı ayrı teşekkür ve minnetini tarihe not düşmüştür" dedi.





"NE MUTLU BU SAFTA YER TUTUP 'ABD BU DÜNYADAN BÜYÜK DEĞİLDİR DİYENLERE"



Ne mutlu bu safta yer tutup 'ABD bu dünyadan büyük değildir' diyenlere! Atayurdumuz kardeş Kazakistan’ımız da bu şerefli tabloda yerini aldı, ayrıca kutluyorum. Tabiki Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın yüksek liderlik performansı da bütün mazlumlar için yeni bir umut oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız merhamet ve nizam medeniyetinin evladı olmanın ne

demek olduğunu bir kez daha bütün dünyaya gösterdi.



"TÜRK HALKI KIYAMETE KADAR AKSAKAL’I MİNNET VE ŞÜKRANLA YAD EDECEKTİR"



"Türkiye’nin FETÖ-PKK-PYD-DEAŞ gibi terör örgütleriyle yaptığı mücadelede Kazakistan’ın bilge liderinin 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü sonrasında Türkiye’yi ziyarete gelen ilk lider olmasını ve desteğinin Türkiye devleti ve milletinin derin hafızasına minnet ve şükranla kaydetmiş olduğunu da şerefle ifade etmek isterim. Türk halkı kıyamete kadar Aksakal’ı minnet

ve şükranla yad edecektir.”





"BU FİLMİ İZLERKEN MERHAMET VE NİZAM MEDENİYETİNİN MİRASÇILARI OLDUĞUMUZU BİR KEZ DAHA ANLAMIŞ OLACAĞIZ"



"Ayla" filmi ile başlayan etkinlikte bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Ayla filmini "bu filmi izlerken merhamet ve nizam medeniyetinin mirasçıları olduğumuzu, aynı atanın çocukları olarak gururla, gerçek bir yaşanmışlıkla bir kez daha anlamış olacağız” sözleriyle nitelendirdi.



"MERHAMET VE NİZAM MEDENİYETİNİN ÇOCUĞU MÜSLÜMAN TÜRK’Ü ORTAK ADI VE VİCDANI OLAN MEHMET..."



”Onlar, yani sömürge ve derebeyi medeniyetinin temsilcileri, yenmiş oldukları ülkeye iki atom bombası atarak, tüm insanlığı ve tüm canlıları yok ederken merhamet ve nizam medeniyetinin çocuğu Müslüman Türk’ün ortak adı, vicdanı olan 'Mehmet', savaş ortamında Koreli savaş mağduruyeti bir kız çocuğuna hem analık hem de babalık yapıyor.



"TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ HOLLYWOOD BENZERİ ORTAK BİR FON OLUŞTURMALI"





Topçu sözlerine Nazarbayev’in “Gerçeğe Bakış: Milli Bilinç Şuurunun Modernizasyonu" isimli vizyon belgesinden alıntı yaptığı şu sözleriyle konuşmasını sürdürdü:



'Aksakalımız diyorki; "günümüz dünyasında rekabet edebilirlik kültüründe rekabet edebilirliği demektir. ABD'nin soğuk

savaş dönemindeki başarısının çoğunluğu 'Hollywood' sayesindedir. Kültürel ürünlerimizin sadece kitap olarak değil, multimedya yoluyla da çıkartılması elzemdir.' Aksakalımızın bu altını çizdiği metot inşallah Balkanlar’dan Türkistan’a, bu c coğrafyada bulunan Türk-İslam devletlerinin bir fon oluşturmasına ve adını da Farabi, İbn-i Sina, Biruni ya da Piri Ahmet Yesevi gibi bir isim koyarak, bu ortak sinema fonu ile gençlerimize, sinema çalışanlarına, sanatçılarımıza; kültürümüzü, acılarımızı, neşelerimizi, kendi medeniyet coğrafyamızın meselelerini dünya insanının beğenisine sunma imkanı sağlar. Sinema,t televizyon, akıllı telefon, kısaca multimedya kullanılarak nizam ve merhamet medeniyetinin insanlığa anlatılmasının yanında, 'millet-i vahide’nin evlatlarının dilde, işte, fikirde bir olmasına da büyük katkıda bulunmuş olurlar” dedi.



"BAĞLARIMIZI KOPARMAMAK İÇİN KÜLTÜREL BİRLİKTELİK ŞARTTIR"



Türkiye ile Kazakistan'ın aynı anne ve babanın evlatları olduğunu vurgulayan Ak Parti Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu ise "biz tüm Türk-İslam coğrafyasının birliğine inanıyoruz. Bugün Kazakçav ve Türkçe'de birçok ortak ya da benzer kelime var. Bunlar bize ortak tarihimizin ve medeniyetimizin mirası. Ortak kültürümüzü

kaybetmemek ve bağlarımızı koparmamak için kültürel birliktelik şarttır" ifadelerini kullandı.



"HOCA AHMET YESEVİ'NİN VATANINDAN BU DUYGULAR YAYILACAK"



Organizasyona katılanlara teşekkürlerini sunan Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu Rıza Kaan Yılmaz" bu organizasyonun kardeş Kazakistan halkının bağımsızlığının 26. yıldönümünde yapılması ayrıca manidar. Hoca Ahmet Yesevi'nin vatanından Anadolu'ya, Balkanlar'a; Uzak Doğu'dan Kuzey Afrika'ya bu duygular yayilacak" ifadelerini kullandı.