Cadde'nin haberine göre, Yalın, dört yıllık sevgilisi Hazal Emre’yle ayrıldıkları iddialarının hatırlatılması üzerine, aracını göstererek, “Bakın, bu Hazal’ın otomobili. Ayrılık yok” dedi.

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