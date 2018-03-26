HT Magazin'de yer alan habere göre, romantik şarkılarının yanı sıra hareketli parçaları da repertuvarına koyan şarkıcı, “Madem herkes ayakta hadi hep birlikte dans edelim’’ diyerek herkesi coşturdu.



Ünlü şarkıcı bir ara, sahnenin ön kısımlarında kendisini dinlemeye gelen bir dinleyicisiyle sohbet etti.

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