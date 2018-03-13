Yalın, evlilik hazırlıkları yaptığı dört yıllık sevgilisi Hazal Emre’den sessiz sedasız ayrıldı. Aşk acısıyla soluğu Amsterdam’da alan ünlü popçunun bir süre burada kalacağı öğrenildi.

AŞK ACISIYLA AMSTERDAM'A

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Yalın ve Hazal Emre’nin aşk öyküsü yarım kaldı! Yaklaşık dört yıldır mutlu bir birliktelikleri olan ve yakında dünya evine gireceklerini açıklayan ikili, sürpriz bir kararla yollarını ayırdı. Sessiz sedasız ilişkilerini noktalayan çiftten ünlü popçu, aşk acısını atlatmak için soluğu yurtdışında aldı.

"BİZ GELDİK SEN GİTTİN"

Kendisini toparlamak için Amsterdam’a giden Yalın’ın bir süre burada kalacağı öğrenildi. Ünlü popçunun gitmeden önce sosyal medyadan yaptığı, “Biz geldik sen gittin be aşk” paylaşımını da aşk acısıyla sevgilisi Hazal Emre’ye yazdığı iddia edildi. Emre ise ayrılıkla ilgili sessiz kalmayı tercih etti.

Yalın ve Hazal Emre, iki hafta önce bir davete birlikte katılmış, ünlü popçu ilişkisiyle ilgili soruları gülümseyerek geçiştirmişti.

Yalın, gün boyu sokaklarını arşınladığı Amsterdam’da ayrılık sonrası moral depoluyor.