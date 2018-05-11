Popçu Yalın, sevgilisi Hazal Emre ile ayrılık haberlerini yalanladıktan bir ay sonra ayrıldıklarını açıkladı.

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, bir aydan bu yana hiç beraber görüntülenmediği dört yıllık sevgilisiyle ilişkisinin bittiğini söyleyen popçu, “Denedik yürütemedik olmadı. Sevgi saygı çerçevesinde herkes kendi yoluna gitme kararı verdi” şeklinde konuştu.