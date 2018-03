Yalın kimdir? sorusu başarılı sanatçının Bir Hülya Avşar Sohbeti programına konuk olmasıyla gündeme geldi. Hayatına dair samimi ve çarpıcı açıklamalar yapan Yalın, ilk çıkış şarkısı olan Zalim'in hikayesini de anlatıyor. Yalın ilk albümü öncesinde kendisini ağlatan yapımcıyı şu sözlerle anlatıyor: "Zalim şarkısını yaptım ama koydum kenara, başka şarkılarla çıkış yapmak istiyordum. Arkadaşlarım “Zalim” şarkısını çaldığımda çok beğendiği için demoya o şarkıyı da koydum. Müzikle ilgilenen bir yapımcıya annemin vasıtasıyla demoyu verdim. Bir ay oldu aramadı, annem aradığında “Sizin Oğlandan Hiçbir Şey Olmaz Diyen Yapımcı Kim?” dedi. Ben bunu duyunca çok ağladım." İşte Yalın'ın hayatına dair detaylar...

YALIN KİMDİR?

Hüseyin Yalın veya bilinen adıyla Yalın 30 Mart 1980'de İstanbul Nişantaşı'nda dünyaya geldi. 2004 yılında çıkış yaptığı Zalim şarkısıyla tanınmıştır.

Yalın, 30 Mart 1980'de Nişantaşı, İstanbul'da doğmuştur. İlkokulu Ataköy İlköğretim Okulu'nda okumuştur. Annesinin adı Figen, babasının adı Kamil'dir. Gazeteci Ferai Tınç'ın yeğenidir. İlkokul yıllarında pilot olmak isteyen Yalın'ın müziğe ilgisi babasının evde ona, gitarıyla Gipsy Kings ve Enrico Macias şarkıları çalmasıyla başladı. İlk bestelerini Saint Michel Fransız Lisesi'nde okurken, Yurdaer Doğulu ve Doğan Canku Müzik Okulları'nda gitar dersleri alırken yapmaya başlamıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Ekonomi okumaya başladığı dönemde beste çalışmalarını hızlandırmış ve albüm yolunda ilk adımları atmıştır.

YALIN'IN MÜZİK YAŞAMI

Ellerine Sağlık

Yalın, beste çalışmalarını hızlandırdıktan sonra Kargo isimli müzik grubunun gitaristi Selim Öztürk'le beraber albüm hazırlıklarına başladı. Selim Öztürk'ün prodüktörlüğünde kaydedilen, yine Kargo grubundan Serkan Çeliköz'ün klavyeyi, Burak Karataş'ın bateriyi üstlendiği ve tüm şarkıların söz ve müziklerinin Yalın'a ait olduğu Ellerine Sağlık albümü 2004 yılının Mart ayında Universal Music etiketiyle piyasaya sürüldü. Albümün çıkış şarkısı Zalim büyük ilgi gördü ve albüm ilk haftasında 200.000 satış rakamına ulaştı. İlk ayın sonunda 300.000 satış rakamına ulaşan Ellerine Sağlık, 4 ay gibi kısa bir sürenin sonunda 500.000 satış barajını aştı. Böylece Universal Music'in en çok satan albümler listesinde Guns N' Roses'dan sonra gelerek dördüncü sıraya yükselmiştir. Böylece MÜYAP'ın "Yılın en çok satan albümleri" listesine girmiş oldu. Albüm dijital platformda da büyük ilgi görmüş ve 1 milyon 700 bin adet şarkı indirilmesiyle satış rekoru kırmıştır. Böylece albümün dijital platformdan kazandığı ciro 2 milyon doları bulmuştur. Zalim şarkısının ardından, Sonsuz Ol ve Günaydın şarkılarına klip çeken Yalın, bu üç şarkısıyla da MTV World Chart Express programında birinci sıraya yükselmiş, Bulgaristan ve Yunanistan gibi ülkelerde de listelere girmiştir. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı seçilen Yalın'ın Zalim şarkısı, Arnavut şarkıcı Rovena Stefa tarafından Zemer ismiyle, Bulgar şarkıcı Toni Storaro tarafından Greshnica ismiyle yorumlanmıştır. Ayrıca şarkı, Yunanca, Rusça, Sırpça, Arapça gibi dillere de çevrilmiştir.

Albümde yer alan Değmez isimli parça 2005 yılı başında Universal Music prodüktörlerinden biri olan Martin Kierszenbaum tarafından Japon R&B şarkıcısı A.I. nin What's Goin' On Ai isimli albümü için yeniden düzenlendi. Albümde Famous ismiyle yer alan şarkıda A.I., Yalın ve ünlü müzisyen - yapımcı Shaggy ile düet yaptı. A.I ve Martin Kierszenbaum tarafından İngilizce sözler yazılan, mix'i Destiny's Child, Christina Aguilera, Justin Timberlake gibi dünyaca ünlü yıldızlarla çalışan David Pensado tarafından yapılan "Famous" un, Yalın'a ait kısımlarının Türkçe kayıtları ise Londra'da yapıldı. Dünya müzik piyasasında da gelecek vadeden bir Japon sanatçının, sözü ve bestesi Yalın'a ait bir şarkıyı, melodiye sadık kalarak, üstelik Türkçe nakarat kısımlarıyla seslendirmesi Yalın için olduğu kadar, Türk Pop Müziği adına da önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Hürriyet yazarlarından Ebru Çapa, Zalim hakkında "... Yetmediyse, güftesiyle, acı, hüzün, kalp kırıklığı ihtiva eden, buna rağmen haysiyetli pozlar çeken, pes etmeyen, ex manitaya kuyruğu bir kez daha kaptırmayı reddeden, hatta kinayeli ve kibar bir dille fırça kayan bir şarkı. Bestesiyle ise insanın içini kıpraştıran, kulağa ve dile takılan, ‘kımıl kımıl’ melodik bir parça... Sanırsınız ki adama aşk acısı, kurşun ve sair işlemiyor; kahır tanımaz, keder bilmez bir Kalipso Kralı..." demiştir.

Albüm, 2010 yılında, NTV kanalı müzik jürisi tarafından seçilen "son 10 yılın en iyi yerli albümleri" listesinde 10. sırada yer almıştır.

Albüm sonrası çıktığı turnede İstanbul'da Harbiye Açık Hava Tiyatrosu ve Rumeli Hisar'ı başta olmak üzere Türkiye'nin ve Avrupa'nın farklı şehirlerinde 40'a yakın konser verdi.

2004'ün Aralık ayında albüm promosyonu ve satışı durdurulmuştur. Bunun nedeni ise albümün çıktığı Universal Music'in Türkiye'de kapanmasıdır.

Bir Bakmışsın

Yalın, Ellerine Sağlık albümünün konserleri devam ederken 2004'ün Aralık ayında ikinci albümü için hazırlıklara başladı. Hazırlık sürecine girildiği sıralarda Universal Music'in Türkiye'de kapanması dolayısıyla birinci albümün promosyonu durduruldu ve bunun üzerine ikinci albüm hazırlıklarına hız verilerek Pasaj Müzik'le anlaşıldı. Prodüktörlüğünü Selim Öztürk'ün yaptığı, tüm söz ve müziklerin Yalın'a ait olduğu, düzenlemelerin Yalın, Selim Öztürk, Serkan Çeliköz, Burak Karakaş ve Ferhat Hasanoğlu tarafından yapıldığı Bir Bakmışsın albümü Nisan 2005'te piyasaya çıktı. Albümün ilk klip çekilen parçası Küçücüğüm oldu. Ardından Bir Bakmışsın , Ben Bilmem ve Yalın'ın, "Şu ana kadar yaptığım en iyi şarkı." diye adlandırdığı, albümdeki favorisi olarak gösterdiği Keşke'ye klipler çekildi. Albümün çıkış parçası Küçücüğüm 2005 yılında POPSAV tarafından yılın şarkısı ödülünü aldı.

Bir Bakmışsın "2006 yılının en çok satan albümleri" arasına girerek, MÜYAP tarafından başarısı belgelendi ve Altın Plak aldı.

"Bir Bakmışsın" albümü ayrıca koleksiyonerler için Long Play formatında da yayınlandı.

Yalın'ın Küçücüğüm şarkısına Volga Tamöz tarafından yapılan remixlerden oluşan "Küçücüğüm (Remix)" Eylül 2005'te piyasaya çıkarıldı.

Her Şey Sensin

Yalın'ın üçüncü albümü Her Şey Sensin Avrupa Müzik etiketiyle Mart 2007'de piyasaya çıktı. Tüm söz ve müziklerin Yalın'a ait olduğu albümün kaydı Los Angeles'da, Michael Jackson, Bon Jovi, Eric Clapton, Shakira, Christina Aguilera'nın albümlerinde yer alan dünyanın en önemli gitaristlerinden Tim Pierce, Beatles efsanelerinden Ringo Starr'ın bas gitaristi Matt Bissonette, Hossam Ramzy ile yapıldı.[14] George Michael, Robbie Williams gibi dünya yıldızlarına ait kliplerin sanat yönetmeni ve stil danışmanı Alexia Somerville ile styling çalışmaları yapan Yalın, albüm kapak tasarımında ise Frida, Kill Bill, Alien, Cold Mountain gibi birçok Hollywood filminin kampanyalarını ve afişlerini hazırlayan, uluslararası başarılara sahip Türk grafik sanatçısı Emrah Yücel ile çalıştı.

Albüm satışa çıktığı ilk 20 gün içerisinde, herhangi bir klip yayınlanmadan önce 110.000'lik bir satış rakamına ulaştı. "Yılın en çok satan yerli albümleri" arasına girerek MÜYAP'tan Altın Plak sahibi oldu.

Albümden ilk klip Cemil Ağacıkoğlu tarafından Her Şey Sensin parçasına çekildi. Ardından Cumhuriyet ve Kalamadım şarkılarına klip çekildi. Özellikle Cumhuriyet şarkısı büyük ilgi gördü.

Ben Bugün

Kısa bir ara verdikten sonra 2009 yılında Ben Bugün adlı albümünü çıkarttı. Tüm söz ve müziklerin Yalın'a ait olduğu albümün aranjörlüğünü Alper Erinç üstlenmiştir.[19] Albüm fotoğrafları içinse ünlü fotoğrafçı Mehmet Turgut'la çalışılmıştır.[14] Albümde şu ana kadar gördüğümüz Yalın'dan çok farklı başka bir Yalın görüyoruz. Bunu kendisi de şu sözüyle ifade etmiştir:

"Bu albümde yeni biri ile çalışmaya başladım: Alper Erinç. Bana ve şarkılarıma çok değişik bir yaklaşım getirdiğine inanıyorum. Şarkı yazış şeklime de, söyleyiş şeklime de, aranjmanlara da... Onun bu anlamda hayatıma girmiş olmasından büyük keyif aldım, umarım onunla çalışmaya uzun yıllar devam ederiz. İlk defa, 12 şarkı koyduk albüme, önceki albümlerde 10’ar tane koyuyorduk. Bu sefer 12 koyduk. Bir tane akustik versiyonlu bir parçamız var, bahçe versiyonu, bahçede kaydettik bu şarkıyı, bir gitar bir vokal. Bu albümde, biraz daha benim hareketli, eğlenceli ve biraz daha nasıl söylesem, deli yanımı göstermeye çalıştık şarkılarda. Güzel olduğuna inanıyorum, benim gurur duyduğum bir iş en azından, şu ana kadar gelen tepkilerden çok ama çok mutluyum. Umarım konserlerle birçok insanla birçok dinleyici ile şarkılarımı paylaşma imkânı bulurum."

Bu albümde Ah Be Kardeşim, Bit Pazarı, Ki Sen gibi şarkılar çok sevildi. Albümün ilk klibi Ah Be Kardeşim'e, ikinci klip ise aralık ayında Ki Sen adlı parçaya çekilmiştir. Ömer Faruk Sorak'ın çektiği Ah Be Kardeşim klibi Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde En İyi Klip ödülünü almıştır.

Yalın'ın albümlerinin toplam satışı 1 milyonu, toplam cirosu 6 milyon doları aşmıştır.

Anlat Güzel Mi Oralar

Beş yılda dört albüm piyasaya süren Yalın, 2012 yılının ilk aylarında çıkarmayı planladığı yeni albümü öncesi Haziran ayında Anlat Güzel Mi Oralar single'ını piyasaya sürdü.[20] Sözü ve müziğinin Yalın'a ait olduğu, Avrupa Müzik etiketiyle piyasaya sürülen single'ın düzenlemelerini Ozan Çolakoğlu üstlendi.[21] Şarkının klibini Ah Be kardeşim'de olduğu gibi Ömer Faruk Sorak yönetti. Yalın, single çıkarma nedeni hakkında şunları söylüyor:

"Beş yılda dört albüm yaptım, hepsinin stresi ve yorgunluğu ayrıydı. Bu albümü ise içime sine sine, sakin sakin yapmak istiyorum. O yüzden zamana yaydım. Daha önce her proje “Yeter artık, bir daha gitar görmek istemiyorum” diyerek bitti. Şimdi daha hevesliyim. Bu sene herkes albüm bekliyordu aslında. Bu şarkı “Hadi albüm çıkar artık” diyenler için... Gecikmeden dolayı özür niteliğinde bir çalışma oldu... Ama single’cı değilim, kariyerim bu şekilde devam etmeyecek."

Yalın, albümleri ve single'ı dışında başka şarkıcılara verdiği besteler ve yaptığı düetlerle de adından söz ettirdi. Bunlar; Gülben Ergen'in kendi ismini taşıyan 2006 tarihli albümünde Aşksın Sen, Serdar Ortaç'ın Beni Unut/Çakra isimli 2004 tarihli albümünde Sakın Arama, Bengü'nün 2009 tarihli İki Melek isimli albümünde Özetle Ben Aşığım, Ayşe Özyılmazel'in kendi ismini taşıyan 2009 tarihli albümünde İki Sakin şarkılarıdır. Ayrıca Sıla'nın 2007 tarihli kendi ismini taşıyan albümünde Ne Desem İnanırsın ve Dön Demeyi Unuttum şarkılarının besteleri de Yalın'a aittir.

Özetle Ben Aşığım şarkısında Bengü ile düet yapmıştır.

Hürriyet gazetesinin başlattığı Aile İçi Şiddete Son kampanyası için düzenlenen konserde Kenan Doğulu ile beraber, sözleri Aysel Gürel'e bestesi Onno Tunç'a ait olan Ünzile şarkısını seslendirmişlerdir.

Yalın, Ozan Doğulu'nun 2011 yılının Ağustos ayında çıkan 130 Bpm Allegro albümünde Daha adlı şarkının sözlerini yazmış ve vokalleri üstlenmiştir. Albüm Çok satanlar listesinde üçüncü sıraya yükselmiştir.

Yalın, ayrıca Vestel'in ankastre serisi için çekilen reklamında da rol almıştır. Küçük bir kız çocuğunun hayallerini süsleyen ünlü bir figür olarak reklamda rol alan Yalın’a filmde, 9 yaşındaki minik oyuncu Alara Bağcı eşlik etti. Vestel’in ‘dost teknoloji’ konseptli reklamlarından da esinlenen filmde, markanın maskotu haline gelen Vestrons’lar da rol alıyor.

Mayıs 2013'te Azeri sanatçı Elçin Ceferov kendisinin Bana onu çağırın gelsin klibini Ah Be Kardeşim klibi gibi çekmiştir.

YALIN ALBÜMLERİ

Ellerine Sağlık (2004)

Bir Bakmışsın (2005)

Herşey Sensin (2007)

Ben Bugün (2009)

Sen En Güzelsin (2012)

Bayıla Bayıla (2016)

Single'ları

"Anlat Güzel Mi Oralar?" (2011)

"Keyfi Yolunda Aşkı Sonunda" (2013)

"Aşk Diye" (2014)

"Bir Bahar Akşamı" (2015)

"King for One Day" (2015)

"Yeniden" (2015)

"Benimki" (2015)

YALIN'IN ALDIĞI ÖDÜLLER

Yıl Ödül veren organizasyon Kategori 2005 11.Kral TV Video Müzik Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı 32.Altın Kelebek Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Erkek Solist 3. MÜ-YAP Müzik Ödülleri Altın Albüm (Ellerine Sağlık) POPSAV Başarı Ödülleri Yılın Şarkısı (Küçücüğüm) 2006 4. MÜ-YAP Müzik Ödülleri Altın Albüm (Bir Bakmışsın) 2008 Power Türk Müzik Ödülleri En İyi Pop Erkek Sanatçı Power Türk Müzik Ödülleri En İyi Pop Albüm (Her şey Sensin) 6. MÜ-YAP Müzik Ödülleri Altın Albüm (Her şey Sensin) 2010 37. Altın Kelebek Ödülleri Yılın En İyi Türk Pop Müziği Erkek Solisti 7. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri En İyi Albüm (Ben Bugün)

