HT Magazin'de yer alan habere göre, yaş sınırlamasının 18 olduğu festivalde şarkılarını gençlerle seslendiren popçu, “İlk albümüm çıktığında sizler sanırım 5 yaşındaydınız. Benim şarkılarımla büyümüşsünüz. Bu benim en büyük mutluluğum” dedi.

Bu Konu İle İlgili Haberler