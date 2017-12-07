Yalın’dan romantik konser

HT Magazin’de yer alan habere göre, konserde en sevilen aşk şarkılarını seslendirecek olan ünlü popçu, müzikseverlere “Derdi tasayı da alın gelin ki şarkılarda derman bulalım. Sevgiyi de sevgiliyi de alın gelin ki yeniden âşık olalım” diye seslendi.

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