İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenerek yalıya çarpan Malta bayraklı 'Vitaspirit' isimli geminin personeli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade veriyor.

İHA'nın haberine göre geçtiğimiz Cumartesi günü Malta Bayraklı Vitaspirit isimli gemi İstanbul Boğazı'nda dümenin kilitlenmesiyle Hekimbaşı Salih Efendi Yalısına çarpmıştı. Yalıda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, gemi personeli gözaltına alınmıştı. Gemi kaptanı ve beraberindeki personel bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Personelin ifade verme işleme henüz başlamazken, gemi kaptanı basın mensuplarının kendisini görüntülediğini fark edince yüzünü sakladı.

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