Yalova 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları

81 ilde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00’de bitmesiyle oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2018 Yalova Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları da açıklanmaya başladı.



Yalova 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber gelmeye başladı. İl genelinde seçime katılım oranı yüzde 86.35 olarak belirlenirken, saat 20:15 itibarıyla açılan sandık sayısı yüzde 95.7 duyruldu. Yalova 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları doğrultusunda adayların aldığı oy şöyle: Recep Tayyip Erdoğan: 72.729 oyla yüzde 50.25 - Muharrem İnce: 56.476 oyla yüzde 39.02 - Meral Akşener: 7.053 oyla yüzde 4.87 - Selahattin Demirtaş: 6.946 oyla yüzde 4.80 - Temel Karamollaoğlu: 1.318 oyla yüzde 0.91 - Doğu Perinçek: 218 oyla yüzde 0.15



Yalova 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 72.729 oyla yüzde 50.25Muharrem İnce: 56.476 oyla yüzde 39.02Meral Akşener: 7.053 oyla yüzde 4.87Selahattin Demirtaş: 6.946 oyla yüzde 4.80Temel Karamollaoğlu: 1.318 oyla yüzde 0.91Doğu Perinçek: 218 oyla yüzde 0.15

Genel seçime yüzde 86.81 oranında katılımın sağlandığı Yalova il genelinde saat 20:15 itibarıyla sandıklar yüzde 61 oranında açıldı. Yalova 2018 genel seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 48.256 oyla yüzde 53.41 - Millet İttifakı: 33.875 oyla yüzde 37.5 oranında oy aldı. Yine, Yalova 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda; AK Parti: 41.117 oyla yüzde 45.51 - CHP: 24.367 oyla yüzde 26.97 - İYİ Parti: 8.228 oyla yüzde 9.11 - HDP: 7.332 oyla yüzde 8.12 - MHP: 7.139 oyla yüzde 7.90 - SP: 1.280 oyla yüzde 1.42 oy aldı.



Saat 20:15 itibarıyla Yalova 2018 genel seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 48.256 oyla yüzde 53.41Millet İttifakı: 33.875 oyla yüzde 37.5AK Parti: 41.117 oyla yüzde 45.51CHP: 24.367 oyla yüzde 26.97İYİ Parti: 8.228 oyla yüzde 9.11HDP: 7.332 oyla yüzde 8.12MHP: 7.139 oyla yüzde 7.90SP: 1.280 oyla yüzde 1.4216 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…