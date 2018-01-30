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Depomuz yine aynı şekilde bir cezaevi hücresi gibi oluşturuldu. Dekorasyonda da kırılmış camlar kullanıldı. Garsonlarımız da yine mahkûmların giydiği tulum ve tişörtlerle hizmet veriyor. Detaylara kadar her şeyi düşündük ve bunlara daha ilaveler de yapıyoruz."