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Yalova'da 'hapishane' konseptli kafe

30.01.2018 - 14:32 | Güncelleme: DHA

Yalova'da hizmete giren 'hapishane' konseptli kafeye gençler yoğun ilgi gösteriyor. Kafede garsonlar gardiyan ve mahkûm kıyafetleriyle hizmet veriyor. İçerisinde hücrenin de olduğu kafeye gelen müşteriler, mahkûm kıyafetleri giyerek istediği bölümde fotoğraf da çektirebiliyor

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    Yalova'da Rüstempaşa Mahallesi Barış Sokak'ta yaklaşık 1 ay önce hizmet vermeye başlayan 4 katlı, 'hapishane' konseptli kafeye gençler ilgi gösteriyor.

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  • 2 Yalova'da 'hapishane' konseptli kafe
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    Kafede garsonlar gardiyan ve mahkûm kıyafetleriyle hizmet veriyor. İçerisinde hücrenin de olduğu kafeye gelen müşteriler, 'mahkûm' kıyafetleri giyerek istediği bölümde fotoğraf da çektirebiliyor.

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    Müşterilerin çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada paylaşılınca kafenin popülaritesi de arttı. İşletme, kısa sürede ilk franchising'i Bursa Görükle'ye verdi.

     

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    Konseptle ilgili bilgi veren işletme ortağı Canhür Aktuğlu, "Kahve satıyoruz fakat kahveden daha çok duygu, daha çok bir hikâye satma peşindeyiz. Bunu da kısa sürede çok iyi bir şekilde gerçekleştirdiğimize inanıyorum.

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  • 5 Yalova'da 'hapishane' konseptli kafe
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    Türkiye'nin ilk hapishane temalı dükkânıyız belki de dünyada tek. Bu konsepti düşünürken orta vadedeki hedefimiz dünyaya açılmak, uzun vadedeki hedefimiz ise kahve sektöründe bir dünya markası olmaktı.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 9 dakika önce
    Amerika nın masum Müslümanlara zorla giymek zorunda bıraktığı, ve Guantanamo da türlü işkenceler yaptığı turuncu kıyafet. Buna özenen düşünce kıtlığı çeken, özenti gençler.
  • Misafir 55 dakika önce
    YAZIK GERÇEKTEN YAZIK OLAY BİTMİŞTİR. EYY TÜRK GENÇLİĞİ BİRİNCİ VAZİFEN DENEN GENÇLİĞİN ÖNEMLİ BİR KISMI BURDAKİLERMİ ŞİMDİ
  • Misafir 1 saat önce
    VAH GENÇLİK VAAAAAH
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