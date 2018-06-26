Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik analiz ve değerlendirmelere göre, Yalova çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların; bugün 15:00-20:00 saatleri arasında il genelinde yer yer kuvvetli (15-30 kg/m2.) olacağı tahmin edildiğinden su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yalova'da Yağışların Başlama-Bitiş Zamanı

26.06.2018 15:00-26.06.2018 20:00

Hadisenin Şiddeti

Kuvvetli Yağış

Oluşması Muhtemel Riskler

Ani Sel - Su Baskını - Yıldırım - Ulaşımda Aksamalar

Alınabilir Tedbirler

Yıldırımdan Korunma Yöntemleri | Sellerden Korunma Yöntemleri | Fırtınadan Korunma Yöntemleri

Uyarı Yapan Merkez

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi

Yağış Şiddeti Sınıflandırması

Hafif Yağış 1 - 5 mm

Orta Kuvvette Yağış 6 - 20 mm

Kuvvetli Yağış 21 - 50 mm

Çok Kuvvetli Yağış 51 - 75 mm

Şiddetli Yağış 76 - 100 mm

Aşırı yağış 100 mm üzeri

Not: 12 Saatlik periyotta miktara bağlı değerlendirme yapılmış ve bölgeler arası topografik farklılıklar dikkate alınmadan sınıflandırılmıştır.