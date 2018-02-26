Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 8 Ekim 2017'de motosikletle geçirdiği trafik kazası sonrası başından ağır yaralanan ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan 28 yaşındaki Hazal Güneral, 4 ay süren tedavinin ardından tekrar adım atmanın mutluluğunu yaşıyor.
17 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI
AA'nın haberine göre; yakınlarının düğününden dönüşte arkadaşının kullandığı motosikletin arkasında yolculuk yaparken geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan Güneral, kaldırıldığı özel hastanede 17 gün yoğun bakımda kaldı.
Yaklaşık bir ay da yataklı serviste tedavi gördükten sonra Çınarcık Devlet Hastanesinde fizik tedaviye başlayan Güneral'de olumlu gelişmeler meydana geldi. Çınarcık Devlet Hastanesi Başhekimi Ramazan Han, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi gören Güneral'ın kazadan sonra beyinde lezyon tanısıyla hastaneye yatırıldığını söyledi.
Merkeze ilk geldiğinde hastada denge bozukluğu ve yürüme zorluğu olduğunu ifade eden Han, "Ayakta kendi başına duramıyor ve kendi başına yürüyemiyordu Yaklaşık 2,5-3 aylık meşakkatli sürecin sonucunda hastamız bugün kendi başına, kendi aktivitelerini yapabilir duruma geldi. Kendi başına da artık oldukça güzel yürüyor" dedi.
KAZA NEDENİYLE YÜRÜYEMİYORDU
Han, tedavi sürecinin devam ettiğini belirterek, "Hastamızı, tamamen kendi başına, kazadan önceki gibi yürüyebilecek ve hayatına normal devam edebilecek hale getireceğiz inşallah" diye konuştu.
Fizyoterapist Fatih Bahçalı, hastanın geçirdiği kaza nedeniyle ilk zamanlarda yürüyemediğini ve tekerlekli sandalye ile tedaviye geldiğini söyledi.
İlk geldiği zaman boyun ve kollarda aşırı titremesi ve oturma dengesinde sorun bulunan hastaya bugüne kadar yaklaşık 30 seanslık tedavi uyguladıklarını dile getiren Bahçalı, şunları kaydetti: "Bu süre zarfında kasların kuvvetlenmesi için bölge olarak daha çok sağ tarafı etkilendiği için sağ tarafa ağırlıklı çalıştık. Hazal'ın burada geçirdiği tedavinin belirgin bir şekilde faydalı olduğu görülüyor. Şu an bağımsız bir şekilde yürüyebiliyor. İlk geldiği zaman elde kavram dediğimiz olay yoktu. Rahatlıkla dambıl ve ağırlık kullanarak çalışabiliyoruz. Bağımsız bir şekilde yürüyebiliyor ve tek ayak üzerinde durabiliyor. Tedavimiz devam edecek. İlk geldiği güne oranla en az yüzde 60-70 ilerleme var."
Güneral ise kendisiyle yakından ilgilenen sağlık personeline teşekkür etti. Fizik tedaviye severek geldiğini belirten Güneral, "Bir öğrencinin gittiği okulu ve dersleri sevmesi biraz da hocayla ilgili. Bizim başımızdaki hocadan Allah razı olsun" dedi.
Güneral, yaşadığı talihsiz kaza sonrasında en büyük destekçisi olan ve tedavi süresince yanından hiç ayrılmayan babaannesi Leyla Çakal'ı geçen hafta sonunda kaybettiğini, adım atmanın mutluluğu içindeyken bu durumun üzüntüsünü yaşadığını söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.