Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 8 Ekim 2017'de motosikletle geçirdiği trafik kazası sonrası başından ağır yaralanan ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan 28 yaşındaki Hazal Güneral, 4 ay süren tedavinin ardından tekrar adım atmanın mutluluğunu yaşıyor.

17 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

AA'nın haberine göre; yakınlarının düğününden dönüşte arkadaşının kullandığı motosikletin arkasında yolculuk yaparken geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan Güneral, kaldırıldığı özel hastanede 17 gün yoğun bakımda kaldı.

Yaklaşık bir ay da yataklı serviste tedavi gördükten sonra Çınarcık Devlet Hastanesinde fizik tedaviye başlayan Güneral'de olumlu gelişmeler meydana geldi. Çınarcık Devlet Hastanesi Başhekimi Ramazan Han, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi gören Güneral'ın kazadan sonra beyinde lezyon tanısıyla hastaneye yatırıldığını söyledi.

Merkeze ilk geldiğinde hastada denge bozukluğu ve yürüme zorluğu olduğunu ifade eden Han, "Ayakta kendi başına duramıyor ve kendi başına yürüyemiyordu Yaklaşık 2,5-3 aylık meşakkatli sürecin sonucunda hastamız bugün kendi başına, kendi aktivitelerini yapabilir duruma geldi. Kendi başına da artık oldukça güzel yürüyor" dedi.

KAZA NEDENİYLE YÜRÜYEMİYORDU

Han, tedavi sürecinin devam ettiğini belirterek, "Hastamızı, tamamen kendi başına, kazadan önceki gibi yürüyebilecek ve hayatına normal devam edebilecek hale getireceğiz inşallah" diye konuştu.

Fizyoterapist Fatih Bahçalı, hastanın geçirdiği kaza nedeniyle ilk zamanlarda yürüyemediğini ve tekerlekli sandalye ile tedaviye geldiğini söyledi.

İlk geldiği zaman boyun ve kollarda aşırı titremesi ve oturma dengesinde sorun bulunan hastaya bugüne kadar yaklaşık 30 seanslık tedavi uyguladıklarını dile getiren Bahçalı, şunları kaydetti: "Bu süre zarfında kasların kuvvetlenmesi için bölge olarak daha çok sağ tarafı etkilendiği için sağ tarafa ağırlıklı çalıştık. Hazal'ın burada geçirdiği tedavinin belirgin bir şekilde faydalı olduğu görülüyor. Şu an bağımsız bir şekilde yürüyebiliyor. İlk geldiği zaman elde kavram dediğimiz olay yoktu. Rahatlıkla dambıl ve ağırlık kullanarak çalışabiliyoruz. Bağımsız bir şekilde yürüyebiliyor ve tek ayak üzerinde durabiliyor. Tedavimiz devam edecek. İlk geldiği güne oranla en az yüzde 60-70 ilerleme var."

Güneral ise kendisiyle yakından ilgilenen sağlık personeline teşekkür etti. Fizik tedaviye severek geldiğini belirten Güneral, "Bir öğrencinin gittiği okulu ve dersleri sevmesi biraz da hocayla ilgili. Bizim başımızdaki hocadan Allah razı olsun" dedi.

Güneral, yaşadığı talihsiz kaza sonrasında en büyük destekçisi olan ve tedavi süresince yanından hiç ayrılmayan babaannesi Leyla Çakal'ı geçen hafta sonunda kaybettiğini, adım atmanın mutluluğu içindeyken bu durumun üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

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