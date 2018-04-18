Genelev patroniçesi olarak bilinen ve 2001 yılında yaşamını yitiren eski eski vergi rekortmeni, Matild Manukyan’ın ölümünden sonra Yalova’da Gazipaşa Caddesi üzerinde bulunan ve deniz manzaralı olan 5 katlı binaya yerleşen 15 aile Yalova Valiliği kararıyla dairelerden çıkarıldı. Evlerden çıkarılmalarına tepki gösteren ve Matild Manukyan’ın gerçek mirasçıları olduklarını iddia eden bu kişilerden bazılar evlerinin boşaltılması sırasında çıkan gerilim sonrası polis tarafından gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, Matild Manukya’nın mirasçısı olduklarını ve 4. kuşaktan torunu olduğunu iddia eden Adem Bahçevan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Gerçek ismi Matild Muradyan’dır. Armenak Chah Muradyan’ın kızıdır kendisi. Fakat elimizdeki belgelerle 2001 yılından beri açtığımız mahkemelerle bu işin bir türlü üstesinden gelemedik. Devlet büyüklerimizin de yanına gittik, onlardan da haber çıkmadı'' dedi.

Haksızlığa uğradıklarını ileri süren Bahçevan, “Bizim murisimiz Matild Muradyan 1914 doğumludur. Buradaki Matild Manukyan dedikleri de 1914 doğumludur. Bizim murisimiz 2001 ölümlü Matild Maradyan, Matild Manukyan da 2001 ölümlüdür. İkisi de Ermeni asıllı. Bu evraklar bize Fransa’dan geldi. Hiçbir şekilde yasa dışı bir şey yapmadık. Yasayı takip ederek bütün işlemlerin hepsini yaptık, lakin gelinen noktada bize hiç kimse yardımcı olmadı. Bizim devletimiz 3 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor, fakat bizim gerçek hakkımız olan Matild Muradyan gerçek varislerini oğlu denilen Kerope Çilingir’in vasıtasıyla kurmuş oldukları tezgahla bizi oturmuş olduğumuz evlerimizden atmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

Ellerinde veraset ilanları olduklarını kaydeden Bahçevan, şöyle devam etti:

''Matild Manukyan’ın kim olduğu Matild Muradyan'ın kim olduğu, Armenak Chah Muradyan’ın kim olduğu belli. Biz Ermeni değiliz. Nenemiz Ermeni dönmesi. Büyük babamın 4 tane hanımı var. Dört hanımın bir tanesi Ermeni dönmesidir. Biz bunun çocuklarıyız, Müslümanız. Bize burada zulüm ediliyor. Bize böyle bir tezgah kuruyorlar. Büyüklerimiz bu konuyu aydınlatsın. 17 yıldır bu çileyi ailemiz çekiyor. Dünyanın dört bir yanında gayrimenkullerimiz mevcuttur. Milyarlarca dolar mirasımız söz konusudur. Biz Matild Manukyan’ın gerçek mirasçılarıyız. Soy ağacından da bakabilirler. 3091 sayılı kanun gereği çıkarmak istiyorlar. Sahipsiz gösterip. O şekilde dışarıya atmaya çalışıyorlar.''

Matild Manukya’nın oğlu olduğu öne sürülen Kerope Çilingir’in avukatı aracılığı ile sürdürülen tahliye işlemleri sırasında polis güvenlik önlemleri aldı.

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