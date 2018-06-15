İHA'da yer alan habere göre; Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, “Yıllık 1 milyar 338 milyon dolarlık ihracat rekoru kıran tersaneler oluşturulmak istenen suni ekonomik darbelere meydan okuyor" dedi. Uzun, dünyada ilk kez Yalova’da üretilen uzaktan kumandalı Otonomus gemilerinin ardından, Avrupa’da bu tür gemilerin ve insansız gemilerin de Türkiye’de yapılması konusunda fikir birliğine verildiğini bildirdi.

AVRUPA'NIN EN ÖNEMLİ DENİZ ÜLKELERİ SIRAYA GİRDİ



Yalova - Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, Altınova bölgesinde yakın komşularla birlikte 37 adet dev tersanenin bulunduğunu söyledi. Tersanelerde Avrupa'nın çok önemli deniz ülkelerine gemiler yapıldığını belirten Uzun, “Bu ülkeler Norveç, İngiltere, İzlanda, Belçika, Hollanda kısmen Almanya, İtalya ve Fransa gibi ülkeler Bunların hepsi denizci ülkeler bu ülkelere gemi inşa edebilmek demek, kalitenin yanında fiyat ve teslim sürelerinin uygun olması demektir" dedi.



Geçen yıl dünyada ilk kez Yalova'da inşa edilen uzaktan kumandalı geminin Danimarka'ya teslim edildiğinin altını çizen Uzun, “Uzaktan kumanda edilen bu gemi şu anda Danimarka'daki iki tane liman arasında çalışmaktadır. Bu gemi bir sonraki aşama olan tamamen insansız olarak çalışacak olan Otonomus gemilerde burada üretilecek" ifadelerini kullandı.

“HEDEF 40 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAMAK"



Bölgedeki tersanelerde 14 bin civarında kişinin çalıştığını aktaran Uzun, "Kapasitelerimiz arttığı zaman 40 bin civarında insanımız bölgemizde bizzat çalışacaktır. Tersanelerimiz 2022’ye kadar tamamen dolu. Yurt dışından aldığımız siparişlerle tamamen dolmuş vaziyetler. İnşallah bu sayı hem daha çok artacak. Çünkü ülkemizde gemi inşamız ve tamir işlerimiz çok kaliteli, zamanında teslim ettiğimiz ürünlerin fiyat uygunluğu da ülkemizin bu konuda cazibe merkezi haline gelmesine sebep oluyor" diye konuştu.