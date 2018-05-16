2018 Ramazan ayı 16 Mayıs itibariyle başladı. Yalova'da ilk orucu tutan vatandaşlar ilk iftara hazırlık yapıyor. Peki Yalova'da iftar saat kaçta, oruç saat kaçta açılacak? Yalova'da akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte, Diyanet'in Ramazan imsakiyesine göre işte Yalova iftar vakti...

YALOVA İFTAR VAKTİ 2018

11 ayın sultanı ve bereket ayı olarak bilinen Ramazan ayının ilk iftarı idrak edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Yalova'da iftar vakti 20:20 olarak yer almakta. Yalova'da saat 20:20’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk iftarı yapılacak.

YALOVA İMSAK VAKTİ 17 MAYIS 2018

Yalova yarın gece 2. sahura kalkacak. Yalovalılar'ın sahur vakti 03:51 olarak Diyanet’in resmi internet sitesinde yer almakta. Yalova'da 03:51 itibariyle 2. oruç tutulmaya başlanacak.

YALOVA'DA TERAVİH NAMAZI İÇİN CAMİLER DOLDU

Yalova'da da vatandaşlar ilk teravih namazı dolayısıyla camileri doldurdu. Akşam ezanında sonra camilere akın eden vatandaşlar, dua etti.

Namaz öncesi vatandaşlara Yalova İl Müftüsü Turgut Açari tarafından ramazan ayı ve orucun fazileti hakkında vaaz verildi. Vaazın ardından Filistin'de şehit olanlar için dua edildi.

Yatsı namazıyla birlikte vatandaşlar saf tutarak ilk teravih namazını kıldı.

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