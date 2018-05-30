Yalova bugün 15. iftarını yapacak. İftar saatine hazırlık yapmak isteyenler Yalova'da oruç saat kaçta açılacak, iftar saat kaçta? sorularını merak ediyorlar. Diyanet'in yayınladığı 2018 Ramazan imsakisine göre işte Yalova'da iftar ve sahur vakitleri...

Yalova iftar saati kaçta? (Yalova iftar vakti) 30 Mayıs 2018

Yalovalılar 15. iftara hazırlanıyor. Dün Yalova'da iftar saat 20.32'de yapıldı. Bugün iftar vakti ise 20.33 olacak. Böylelikle 15. oruç da bitmiş olacak.

Yalova sahur ve imsak saati kaçta? (Yalova sahur vakit) 31 Mayıs 2018

Yalova'da bugün sahur 03:35'e kadar gerçekleşti. Okunan ezanın ile birlikte 15. oruca niyet edildi. 31 Mayıs 2018 Perşembe günü sahur 03:34'e kadar olacak. İmsak saat 03:34'de gerçekleşecek.

YALOVA RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet takvimine göre Yalova Ramazan imsakiye saati aşağıdadır. Yalova için iftar ve sahur vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı resmi web sitesinden alınmaktadır. Yalova İçin Aylık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 17.05.2018 03:51 05:38 13:05 16:59 20:21 22:00 18.05.2018 03:50 05:37 13:05 17:00 20:22 22:01 19.05.2018 03:48 05:36 13:05 17:00 20:23 22:03 20.05.2018 03:47 05:35 13:05 17:00 20:24 22:04 21.05.2018 03:46 05:34 13:06 17:01 20:25 22:06 22.05.2018 03:44 05:33 13:06 17:01 20:26 22:07 23.05.2018 03:43 05:33 13:06 17:01 20:27 22:08 24.05.2018 03:42 05:32 13:06 17:01 20:28 22:10 25.05.2018 03:41 05:31 13:06 17:02 20:28 22:11 26.05.2018 03:39 05:31 13:06 17:02 20:29 22:12 27.05.2018 03:38 05:30 13:06 17:02 20:30 22:14 28.05.2018 03:37 05:29 13:06 17:03 20:31 22:15 29.05.2018 03:36 05:29 13:06 17:03 20:32 22:16 30.05.2018 03:35 05:28 13:06 17:03 20:33 22:17 31.05.2018 03:34 05:28 13:07 17:03 20:33 22:18 01.06.2018 03:33 05:27 13:07 17:04 20:34 22:20 02.06.2018 03:32 05:27 13:07 17:04 20:35 22:21 03.06.2018 03:32 05:27 13:07 17:04 20:36 22:22 04.06.2018 03:31 05:26 13:07 17:04 20:36 22:23 05.06.2018 03:30 05:26 13:07 17:05 20:37 22:24 06.06.2018 03:29 05:26 13:08 17:05 20:38 22:25 07.06.2018 03:29 05:25 13:08 17:05 20:38 22:26 08.06.2018 03:28 05:25 13:08 17:06 20:39 22:27 09.06.2018 03:28 05:25 13:08 17:06 20:39 22:28 10.06.2018 03:27 05:25 13:08 17:06 20:40 22:28 11.06.2018 03:27 05:25 13:09 17:06 20:41 22:29 12.06.2018 03:26 05:24 13:09 17:07 20:41 22:30 13.06.2018 03:26 05:24 13:09 17:07 20:41 22:31 14.06.2018 03:26 05:24 13:09 17:07 20:42 22:31 15.06.2018 03:26 05:24 13:09 17:07 20:42 22:32 16.06.2018 03:26 05:24 13:10 17:08 20:43 22:32

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