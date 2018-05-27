Kentte saat 06.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık saat etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Fatih, İstanbul, Cumhuriyet ve Yalı caddeleri göle döndü, onlarca ev ve işyerini su bastı. Yağmur nedeniyle trafik de durma noktasına geldi. Vatandaşlar, su baskınlarının önüne geçmek için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri, tıkanan rögarları açmak, baskın yaşanan ev ve işyerlerine dolan suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre itfaiye yetkilileri, kendilerine 200 civarında su baskını ihbarı geldiğini açıkladı.

KOCAELİ'DE SAĞANAK SU BASKININA NEDEN OLDU

Kocaeli'de dün gece başlayan, sabaha karşı etkisini arttıran sağanak su baskınlarına neden oldu.

​Kocaeli'de dün gece saatlerinde başlayan, saat 04.30 sıralarında etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle rögarlar da tıkanınca taşınca, cadde ve sokaklar göle döndü. İzmit Alikahya, Yahya Kaptan, Sanayi mahalleri ile Başiskele, Kartepe, Derince ve Gölcük ilçelerinde birçok ev ve işyerleri su altında kaldı, alt geçitler suyla doldu. Esnaf, kendi imkanlarıyla işyerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Belediye, itfaiye ve AFAD ekipleri suların kapladığı bölgelerde çalışma yaptı.

SUYLA KAPLI YOLA GİRİNCE MAHSUR KALDILAR

Körfez ilçesi, Güney Mahallesi, Beyazıt Sokak'ta suyla kaplı yola giren sürücü, hafif ticari aracı arıza yapınca suda kaldı. Hafif ticari aracın içinde bulunanlar, cep telefonlarıyla ulaştığı itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekibi olay yerine gelirken, araçtan çıkan 4 kişi, suyun içinde yürüdü. Yolda kalanlar, suyun bulunmadığı yere çıkarken, itfaiye ekibi de aracı sudan çıkardı.

HEYELAN, TREN SEFERLERİNİ 1 SAAT DURDURDU

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hereke mevkiinde demiryolunda heyelan meydana geldi. Sabah saatlerindeki heyelan nedeniyle hatta bulunan sistemden sinyal alan ekipler hemen devreye girdi. Tren seferleri durdurulurken, demiryoluna yamaçtan dökülen toprak yığını ve ağaçlar kısa sürede Demiryolları ekiplerince temizlendi. Yaklaşık 1 saat sonra seferler yeniden normale döndü.

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