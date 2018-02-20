SHOW TV' nin iddaalı dizisi haline gelen Çukur'un başrolünde Yamaç Koçovalı karakterinde oynayan, Aras Bulut İynemli izleyiciler tarafından hayat hikayesi merak ediliyor. Peki Aras Bulut İynemli kimdir? Çukur Yamaç kimdir? İşte detaylar.

ARAS BULUT İYNEMLİ KİMDİR?

1990 yılında İstanbul’da doğan Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği bölümünde okumaktadır. İlk olarak Arka Sokaklar dizisi ile kamera karşısına geçen İynemli, 2010-2013 yıllarında Mete Akarsu karkaterini canlandırdığı “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisi ile tanındı. 2013-2014 yılları arasında “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Şehzade Bayezid rolünü canlandırdı.

2015 yılında “Maral” dizisinde Hazal Kaya ile başrolü paylaştı. 2015-2016 yıllarında “İçerde” dizisinde Umut/Mert karakterini canlandırdı. Aras Bulut İynemli, “Çukur” dizisinde Yamaç karakterini canlandırmaya devam etmektedir.