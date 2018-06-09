Yamagata - JEF United Chiba maçı rakamları

Japonya J2 Lig maçında Yamagata ile JEF United Chiba, 10 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 08:00. Maç öncesi Yamagata 21 puanla 14. sırada, JEF United Chiba 22 puanla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi Yamagata, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. JEF United Chiba son 5 mücadelede 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 267 kodlu maçı oynayanlar; Yamagata galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, JEF United Chiba galibiyet oranı 2.50.

Yamagata son haftadaki FC Gifu müsabasında 4-1 kazandı.

JEF United Chiba, Yokohama FC karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Yamagata, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 9 gol yedi.

JEF United Chiba, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda JEF United Chiba 9 kez gol sevinci yaşadı, 20 kez topu ağlarında gördü.