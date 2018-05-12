Yamagata - Omiya karşılaşma önü

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Yamagata, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Omiya takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 08:00. 15 puanlı Yamagata 18. sırada bulunuyor, Omiya 17 puana sahip ve 11. sırada. Yamagata, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgilik form durumunda. Omiya, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 390 kodlu maçı oynayanlar; Yamagata galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 2.90, Omiya galibiyet oranı 2.20.

Yamagata son hafta oynanan Hiroshima maçında 1-3 yenildi.

Omiya ise Kofu maçında 3-1 kazandı.

Yamagata, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 7 gol yedi.

Omiya ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Omiya, 9 gol atarken 11 gol yedi.