Yamagata - Tokushima Vortis maçı heyecanı

Yamagata ve Tokushima Vortis, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. Maç öncesi Yamagata 27 puanla 11. sırada, Tokushima Vortis 22 puanla 16. sırada bulunuyor. Ev sahibi Yamagata, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Tokushima Vortis son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 168. İddaa'da Yamagata kazanır 3.20, berabere biter 2.60, Tokushima Vortis kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Yamagata önceki hafta FC Gifu mücadelesinde 4-1 kazandı.

Tokushima Vortis ise Tokyo Verdy maçında 2-1 yenildi.

Yamagata, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Yamagata, kendi sahasında 12 gol attı, 10 gol yedi.

Tokushima Vortis ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tokushima Vortis, 5 gol atarken 6 gol yedi.