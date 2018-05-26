Yamagata - Zweigen Kanazawa maçı istatistikleri

Yamagata ve Zweigen Kanazawa, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 08:00. 17 puanlı Yamagata 19. sırada bulunuyor, Zweigen Kanazawa 19 puana sahip ve 14. sırada. Yamagata son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Zweigen Kanazawa, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 224. İddaa'da Yamagata kazanır 2.20, berabere biter 2.90, Zweigen Kanazawa kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Yamagata önceki hafta FC Gifu mücadelesinde 4-1 kazandı.

Zweigen Kanazawa, Mito Hollyhock karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Yamagata, 8 gol attı ve 8 gol yedi.

Zweigen Kanazawa, dış sahada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Zweigen Kanazawa 11 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.