4 yılda bir gerçekleşen ve futbol otoriteleri tarafından dünyanın en büyük futbol organizasyonu kabul edilen Dünya Kupası, Rusya'da düzenleniyor. Takımlar sahada mücadele ederken taraftarlar da tribünlerde renkli görüntüler oluşturuyor. İzlandalı futbolcu Ari Freyr Skulason'un kızı Camilla ósk Aradóttir de gündeme gelen kişilerden biri.
Uluslararası arenada ilk çıkışını 2014 FIFA Dünya Kupası elemelerinde gösteren İzlanda, play-off turunda Hırvatistan'a elenerek şampiyona biletini alamamıştı.
Diş hekimi de olan Heimir Hallgrimsson'un teknik direktörlüğünü yaptığı İzlanda, Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, Hırvatistan, Ukrayna, Finlandiya ve Kosova ile I Grubu'nda mücadele etti.
Grupta oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan İzlanda, topladığı 22 puanla lider olarak 2018 Dünya Kupası biletini aldı.
Bir üst tura yükselmek için Arjantin, Nijerya ve Hırvatistan'la mücadele eden İzlanda'da Ari Skulason'un kızı da bir kez daha gündeme oturdu.
EURO 2016'daki Fransa maçının ardından Skulason, tribündeki ailesine gitmiş ve kızıyla çektirdiği fotoğraflar, futbolseverler tarafından binlerce beğeni almıştı.
Skulason'un kızı Camilla ósk Aradóttir'e "Yanakson" lakabı takılmış ve sosyal medyada fenomene dönüşmüştü.
Aile soyadının kullanılmadığı İzlanda'da bütün kadınların soyadları “dottir” (kız çocuk), erkeklerinki ise “son” (erkek çocuk) ile bitiyor. Çoğunlukla babanın, yeni yeni de annenin kızı ya da oğlu olarak soyad alınıyor.
"Yanakson" lakaplı Camilla ósk Aradóttir ise 2 yıllık aranın ardından tekrardan sosyal medyada gündeme geldi. İşte Ari Skulason'un kızı Camilla ósk Aradóttir'in son hali...
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