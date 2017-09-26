Yanal gidiyor, Slaven Bilic geliyor

Trabzonspor'da Ersun Yanal'ın koltuğu sallanmaya başladı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre başarısız sonuçların ardından topun ağzına geldiği belirtilen teknik direktör Ersun Yanal’ın Beşiktaş maçında alınacak olası bir kötü sonuçta görevine son verileceği ve yerine Slaven Bilic’in getirileceği öne sürüldü. 49 yaşındaki hoca, şu anda West Ham ile zor günler geçiriyor.

6.6 MİLYON BUHAR OLDU

İnişli çıkışlı grafiğini sürdüren Trabzon’un bu sezon çıktığı 6 maçta 10 puan kaybetmesi kulübün ekonomik dengelerini de bozdu. 2 yenilgi ve 2 beraberlik alan Bordo-Mavililer, puan kayıplarının yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelecek 6.6 milyon TL’den de mahrum kaldı.

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