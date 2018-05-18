Yanbian - Hangzhou Lucheng sahaya çıkıyor

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig maçında Yanbian ile Hangzhou Lucheng, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 10:30. Maç öncesi Yanbian 14 puanla 11. sırada, Hangzhou Lucheng 19 puanla 3. sırada bulunuyor. Yanbian son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Hangzhou Lucheng, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 185 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Yanbian kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Hangzhou Lucheng sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Yanbian son hafta oynanan Hangzhou Lucheng maçında 2-2 berabere kaldı.

Hangzhou Lucheng, Yanbian karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Yanbian, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Yanbian, kendi sahasında 6 gol attı, 8 gol yedi.

Hangzhou Lucheng, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hangzhou Lucheng 8 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.