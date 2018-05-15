Yanbian - Qingdao Hainiu rakamlar

Yanbian ve Qingdao Hainiu, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 10:30. Maç öncesi Yanbian 14 puanla 11. sırada, Qingdao Hainiu 16 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi Yanbian, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Qingdao Hainiu son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 435. İddaa'da Yanbian kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Qingdao Hainiu kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Yanbian son haftadaki Beijing Baxy müsabasında 5-0 kazandı.

Qingdao Hainiu ise Tianjin Songjiang karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Yanbian, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Yanbian, kendi sahasında 4 gol attı, 5 gol yedi.

Qingdao Hainiu, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Qingdao Hainiu 4 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.