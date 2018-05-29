Yandex.Station isimli akıllı hoparlörüyle Rusça konuşan teknoloji tutkunlarını hedefleyen Yandex, dijital asistani Alice için ilk donanımını piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Henüz cihazın herhangi bir fotoğrafı ortaya çıkmadı.

Üçüncü taraflara açık olarak geliştirilen Alice, geliştiriciler tarafından pizza sipariş etmekten uçak bileti almaya kadar birçok işlevi yerine getirecek şekilde programlanabiliyor.

2011 yılından beri NASDAQ’ta listelenen Yandex’in piyasa değeri 11 milyar dolar civarında. Geçtiğimiz sonbaharda sunulan dijital asistan Alice, mobil ve masaüstü sistemlerin yanı sıra otomobillerde de çalışıyor.

Reuters'ın haberine göre, Yandex.Station alan kullanıcılar içerisinde müzik akışı servisi, taksi indirimleri, ücretsiz web TV’nin bulunduğu ve normalde aylık 2,75 dolar ücretli Yandex.Plus servisinden 1 yıl boyunca ücretsiz olarak faydalanabilecek.

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