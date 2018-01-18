Yunus Emre Mahallesi'nde, Halis Naziksoy'un yalnız yaşadığı evde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Paniğe kapılan Naziksoy, 3'üncü kattaki evinin balkonunda atladı. Aklı dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Halis Naziksoy'un vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştu.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Halis Naziksoy ise ambulansla önce Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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