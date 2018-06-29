Yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Kahya Mahallesi Turgut Reis Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın kömürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Dumandan etkilenen Gökhan Şanlı, Ünal ve Yusuf Atalay, Mehtap Meriç ve 1 yaşındaki Miras Efsa Meriç, Kırıkkale Yüksek İhtisas ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde tedavi altına alındı.

Alevler, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince apartmanın diğer katlarına ve çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.