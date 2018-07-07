Merdiven boşluğu dumanla kaplanınca mahsur kaldılar

Olay öğle saatlerinde, Körfez Yeniyalı Mahallesi Malik Akbaş Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Binanın merdiven boşluğunda bulunan eşyaların tutuşması sonucu yangın çıktı. Merdiven boşluğunun dumanla kaplanması nedeniyle 3 katlı binada yaşayanlar mahsur kaldı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan Safiye Dağlı, Bahoz Erdem, Parveş Erdem, Gülgeş Erdem ve Irak uyruklu Hena Cuma ile Saddam Necim'i kurtardı. Dumandan etkilendikleri belirlenen 6 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.