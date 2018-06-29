HT Magazin'de yer alan habere göre, hayal gibi bir set ortamı kurduklarını belirten ikili, “Filmimiz çok duygusal bir aşk hikâyesini konu ediniyor. Birbirleriyle tanıştıktan sonra iki gencin hayatlarının değişimini anlatıyor” dedi.

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