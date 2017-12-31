Taksim İstiklal Caddesi'nde bu yıl da tacizciler boş durmadı. Caddede eşiyle yürüyen Arap kadını iddiaya göre sözlü ve fiziki taciz eden şahsı kadının eşi tepki gösterdi.

Karı-koca tacizciyle kavga etmeye başlayınca olaya güven timleri müdahale etti. Güven timleri şahsı gözaltına alırken , kadın tacizciye bağırarak tepki gösterdi.

Korku dolu anlar yaşayan kadını eşi sarılarak sakinleştirmeye çalıştı.

Öte yandan güven timleri tarafından gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürüldü.Tüm bu yaşananlar ise kameralarca kaydedildi.

İstiklal Caddesi

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