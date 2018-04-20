Yankı Alper kimdir? sorusu şarkıcının Beyaz SHOW'a katılacak olmasıyla gündeme geldi. Son dönemde seslendirdiği şarkılar ve şarkı sözleriyle dikkatleri üstüne çekmeyi başaran Yankı Alper aslen Mersinli. İşte Yankı Alper'in yaşamından detaylar...

YANKI ALPER KİMDİR?

Yankı Alper 1982 yılı Mersin doğumlu şarkıcı, şarkı yazarı ve bestecidir. Mersin Özel Toros Kolleji'ni bitirdikten sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi Bankacılık ve Finans bölümünü kazanmıştır. İlerleyen dönemde üniversitenin müzik bölümüne geçiş yaparak eğitimine devam etmiştir.

Çok küçük yaşlarından itibaren müziğe ilgi duyan sanatçı kariyerine Kıbrıs gece hayatında solistlik yaparak başlamıştır. 2005 yılında İstanbul'a yerleşmiş ve buradaki işletmelerde sahne almaya başlamıştır. Şarkıcılığın yanı sıra şarkı yazarlığı da yazamaya başlamıştır.

2009 yılında MüsiCAT firması ile anlaşmış ve ilk solo albümünü hazırlamıştır. Albümde yer alan şarkıların dördü kendine aitti. Kaç Yazar? şarkısı albümün çıkış parçası olmuştur. Albümün ismi ise sanatçının adı ile aynı olarak "Yankı Alper" olmuştur.

Yankı Alper adlı albümde Ben Bir Kere Sevmişim Seni, Madem, O gün Bu Gün Değil ve Bin Pişmanım adlı parçaları kendisine aittir. Nez ile birlikte Kaç Yazar? şarkısına klip çekerek düet yapmıştır.

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