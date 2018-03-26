İsrail'in hava sahasını koruyan Demir Kubbe füze savunma sistemi dün gece ateşlendi. Ateşlemeye yanlış alarmın neden olduğu belirtildi.

İsrail yerleşim birimlerinde gece yarısı çalan sirenlerin ardından, Demir Kubbe'den 10 adet Tamir füzesinin hayali hedeflere fırlatıldığı ifade edildi. Yerleşim birimlerinde yaşayanların birçoğunun füze saldırısı endişesiyle sığınaklara yöneldiği bildirildi.

İsrail Savunma Birlikleri Sözcüsü, alarm sisteminin Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yaptığı tatbikatta kullanılan makineli silahların sesi nedeniyle tetiklendiğini, tatbikatta ayrıca füzelerin de kullanıldığını belirtti. Sözcü İsrail topraklarına düşen bir roket bulunmadığı bilgisini verdi.

Hamas sözcüsü ise tatbikatta kullanılan füzelerin İsrail'in ters yönünde, Akdeniz'e doğru ateşlendiğini söyledi.

İsrail'in ateşlediği Tamir füzelerinin tanesinin 50 bin dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

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