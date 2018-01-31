Yanlış düğmeye basarak Hawaii'yi sokağa döken memur hakkında karar verildi!

ABD'nin Hawaii eyaletinde halka yanlışlıkla balistik füze tehdidi olduğuna dair acil durum mesajı gönderen memur kovuldu.

Halka gönderilen mesajda, "Hawaii balistik füze tehdidi altında. Acilen sığınak bulun. Bu bir tatbikat değildir" ifadeleri yer alıyordu. 38 dakika boyunca düzeltilmeyen hatanın mesai değişimi sırasında bir memurun yanlış düğmeye basması sonucu yaşandığı belirtilmişti.

Hawaii Valisi David Ige olaydan 2 dakika sonra kendisine haber verildiğini ancak Twitter şifresini unuttuğu için halka bu bilgiyi ulaştıramadığını itiraf etmişti.

Görevden alınan memurun yanı sıra Hawaii Acil Durum Yönetimi Dairesi Başkanı Vern Miyagi ve kurumun üst düzey yöneticisi Toby Clairmont da istifa etti. Görevden alınan memurun ismi ise açıklanmadı.

Kuzey Kore'nin balistik füze menziline girdiği tahmin edilen Hawaii uzun süredir olası bir saldırıya karşı tatbikatlar yapıyor. Yaşanan yanlış alarm olayından kısa bir süre önce de eyalette nükleer saldırı sirenleri Soğuk Savaş'ın ardından ilk kez test edilmişti.

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